Carletto è il sogno di De Laurentiis per sostituire l'allenatore dei partenopei nel mirino dei Blues. Intanto l'Arsenal ha scelto Nagelsmann per il dopo Wenger.

Neanche il tempo di chiudere i campionati che arriva immediatamente il momento di gettarsi nel calciomercato che mai come in questa sessione estiva sarà caratterizzato da tanti movimenti sulle panchine delle grandi squadre d'Europa.

In Serie A praticamente tutte le big proseguiranno con l'attuale allenatore, ma il maggiore interrogativo rimane quello del Napoli: il futuro di Maurizio Sarri resta in bilico nonostante l'apparente avvicinamento delle parti dopo l'incontro di qualche giorno fa con De Laurentiis.

Il tecnico dei partenopei non sembra ancora convinto della sua permanenza in azzurro e per lui si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse dalla Premier League. Per questo la dirigenza napoletana sta già sondando i nomi dei possibili sostituti e il grande sogno si chiama Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli: Sarri verso il Chelsea, De Laurentiis vuole Ancelotti

Le parole di Sarri e De Laurentiis dopo il fischio finale di Napoli-Crotone sanno decisamente di rottura fra le parti: il presidente ha parlato di "tempo scaduto" riferendosi al suo tecnico, che dal canto suo ha rilasciato dichiarazioni che sembrano quasi una dichiarazione di intenti.

Nella vita tutto finisce, meglio finire quando le cose sono belle

Nella conferenza stampa post partita Sarri ha detto che la sua preferenza in caso di addio sarebbe un'esperienza all'estero per via del grande affetto verso la piazza napoletana. Stando a quanto riportato da Marca, al momento la squadra più interessata a lui è il Chelsea, che dovrebbe salutare a breve Antonio Conte nonostante la vittoria in FA Cup. Sullo sfondo rimane anche lo Zenit San Pietroburgo.

Per questo motivo De Laurentiis si sarebbe attivato per cercare un sostituto all'altezza dell'ex tecnico dell'Empoli. I profili più accreditati sono quelli di Emery e Giampaolo, eppure il grande sogno del presidente continua ad essere Ancelotti che ha rifiutato la Nazionale perché preferirebbe allenare un club.

Carletto sarebbe una scelta forte per ribadire la continuità del progetto tecnico del Napoli che vuole continuare a crescere, ma il suo arrivo è comunque molto difficile anche per questioni di ingaggio. La Gazzetta dello Sport però rivela che oggi a Milano potrebbe esserci un incontro con De Laurentiis, motivatissimo a convincere l'ex Bayern Monaco prima dell'apertura del calciomercato.

Arsenal, Nagelsmann sorpassa Arteta

Le panchine sono roventi in tutta Europa e un altro grande dubbio riguarda il nome del successore di Arsene Wenger all'Arsenal. Qualche giorno fa il nome forte sembrava essere quello di Arteta, ma secondo il Corriere dello Sport in queste ore è arrivato il sorpasso di Nagelsmann.

Il tecnico tedesco, fresco di qualificazione in Champions League con il suo Hoffenheim, pare aver superato la concorrenza del vice di Guardiola al Manchester City e in questi giorni si attende la decisione definitiva dei Gunners.

Con la presentazione di Tuchel al Paris Saint-Germain e i dubbi sul futuro di Conte, la sessione estiva di calciomercato che si sta per aprire si preannuncia una delle più movimentate di sempre sulle panchine di tutta Europa.