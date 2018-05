Gattuso vuole l'attaccante della Lazio e il centrocampista della Fiorentina per rinforzare la rosa. Piace anche Morata, in partenza André Silva e Kalinic.

un'ora fa di Jonathan Manca

Archiviata una stagione altalenante in Serie A, chiusa con il sesto posto, il Milan pensa già al calciomercato. Se sarà rivoluzione non è ancora dato sapersi. L'amministratore delegato del Milan, Fassone, ha già specificato che la sessione estiva 2018 sarà meno esaltante rispetto a quello dell'estate scorsa dove i rossoneri furono protagonisti assoluti. Nonostante questo la società è già al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Gli obiettivi sono un centrocampista di qualità e un attaccante da almeno 20 gol a stagione.

Proprio l'attacco sarà oggetto di qualche modifica in questa sessione: secondo Sky Sport il Milan, nel prossimo calciomercato, cambierà qualcosa soprattutto lì davanti dove gli indiziati numero uno alla partenza sembrano essere Andrè Silva e Kalinic. Entrambi hanno deluso nella loro prima stagione in rossonero. Il primo ha faticato ad adattarsi alla Serie A chiudendo con soli due centri in campionato, il secondo doveva essere il bomber di razza, invece non è riuscito ad incidere.

Per sostituirli tanti i nomi accostati al Milan e che potrebbero trasferirsi all'ombra della Madonnina. Nelle settimane precedenti è stato fatto un sondaggio per Dzeko che però non intende lasciare Roma. Belotti, invece, nome caldo della scorsa estate non sembra essere più una prima scelta. Interesse più concreto invece per Morata che vorrebbe tornare in Italia e Immobile. Al momento sembra più fattibile la pista che porta al bomber della Lazio anche perché sullo spagnolo c'è anche il forte pressing della Juventus che vorrebbe riportarlo a Torino. A centrocampo l'obiettivo di Gattusoè Veretout.

Calciomercato Milan, si puntano Veretout e Immobile

Il reparto offensivo sarà il primo da sistemare nella prossima sessione di calciomercato: Immobile è il nome nuovo. L'idea di Fassone e del direttore sportivo Mirabelli è quella di far leva sulla delusione per la mancata qualificazione in Champions League della Lazio e offrire all'attaccante azzurro un contratto più alto rispetto a quanto percepisce dalla Lazio. Si parla di ingaggio raddoppiato e al momento sarebbe proprio lui l'obiettivo principale per rinforzare la rosa di Gattuso. L'ostacolo maggiore sarà convincere Lotito a privarsi del suo attaccante. La situazione che riguarda Morata è più difficile: lo spagnolo piace e vorrebbe tornare in Italia, ma in pole c'è la Juventus dove l'ex attaccante del Real Madrid si era trovato bene due stagioni fa.

A centrocampo oltre a Fellaini piace Jordan Veretout. Il francese della Fiorentina quest'anno ha collezionato 36 presenze condite da 8 gol e 6 assist, numeri che inevitabilmente hanno attirato l'interesse dei grandi club, tra cui quello rossonero. Il suo trasferimento nella prossima sessione di calciomercato sembra fattibile anche a livello economico: acquistato dall'Aston Villa per 7 milioni di euro, per portarlo in rossonero potrebbero servirne il doppio. Una cifra non sembra comunque proibitiva per i rossoneri intenzionati ad esaudire la richiesta del proprio allenatore.