Pronto un triennale per il centrocampista belga del Manchester United, Mirabelli prudente: "La trattativa non è chiusa, ma può essere un giocatore importante".

7 condivisioni

2 ore fa di Luca Guerra

Con la stagione 2017/2018 andata in archivio da poche ore e un sesto posto che vale l'accesso alla prossima Europa League senza dover passare dai preliminari, in casa Milan è già tempo di guardare alla campagna acquisti in vista della prossima annata, quella in cui il club rossonero dovrà alzare l'asticella e puntare a piazzarsi nelle prime quattro posizioni della Serie A. Per questo occorre giocare d'anticipo.

Aver evitato i preliminari di Europa League ha importanti ripercussioni sul calendario stagionale, in termini di programmazione del calciomercato Milan che verrà e di preparazione sul campo. Uno dei primi nomi nella lista della spesa rossonera arriva dalla Premier League: si tratta di Marouane Fellaini, centrocampista belga che a giugno vedrà scadere il suo contratto con il Manchester United, dopo cinque stagioni (con 152 presenze e 19 reti) con i Red Devils.

Fuori dai radar del suo allenatore José Mourinho per buona parte della stagione, conclusa con 19 partite giocate e 4 centri tra campionato e coppe, Fellaini avrebbe maturato l'idea di salutare Old Trafford per tentare una nuova avventura, lontano dai confini inglesi nei quali ha costruito la carriera dal 2008 ad oggi con le maglie di Everton e Manchester United. Così, il nome del centrocampista classe 1987 è finito nella lista degli obiettivi del calciomercato Milan 2018/2019, con il club rossonero intenzionato ad offrirgli un contratto triennale. Il direttore sportivo rossonero Massimo Mirabelli ha fatto il punto sulla trattativa ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Fiorentina 5-1:

Può essere un giocatore importante, anzi lo è sicuramente. Sappiamo che non sta rinnovando il suo contratto con lo United ed è in scadenza, ma non possiamo certo dire che è una trattativa chiusa.

103 Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-104

Chiudi 1 di 103

Calciomercato Milan, Fellaini nel mirino per il centrocampo

Equilibrio e prudenza. Qualità necessarie quando si parla di trattative in entrata, a maggior ragione quando tre mesi separano dall'avvio della prossima stagione sportiva. Fellaini è uno dei profili nell'elenco dei desideri del calciomercato Milan: esperienza, fisicità e capacità di giocare in un centrocampo a 3, quello adottato da Rino Gattuso nella sua esperienza in panchina, lo portano in cima alle preferenze. Qualità tecniche abbinate al costo del cartellino pari a zero, che Mirabelli riconosce. Restando però nel campo delle ipotesi:

Ha parametri importanti. Faremo qualcosa in quel ruolo ma teniamo tutto nel massimo riserbo, prima dobbiamo chiudere i giocatori poi annunciarli.

Nel centrocampo del Milan che verrà, potrebbe esserci quindi posto anche per Marouane Fellaini. Che allo United è arrivato nell'estate 2013 per 32 milioni di euro e ha percepito un ingaggio di circa 5 milioni a stagione per cinque anni. Cifre importanti, che non hanno però allontanato le pretendenti per il calciatore di Etterbeek, 66 volte in campo con la nazionale maggiore del Belgio (15 le reti) in carriera. Su di lui ci sono anche Monaco, Marsiglia e Besiktas, mentre in Italia anche la Roma - oltre ai rossoneri - lo tiene sotto osservazione.