Dopo la qualificazione alla prossima Champions League la società nerazzura punta ad una campagna acquisti di primissimo piano.

L'Inter studia i colpi in vista della prossima Champions League. La società nerazzurra, che gioirà ancora per una manciata di giorni dopo l'inaspettata qualificazione alla massima competizione continentale, è già al lavoro in sede di calciomercato per regalare a Luciano Spalletti i rinforzi utili a coprire al meglio i tre impegni del prossimo anno. Priorità al centrocampo, dove si lavorerà ai fianchi il Barcellona per tentare di limare il prezzo per il riscatto di Rafinha. L'obiettivo numero uno, al netto delle smentite, corrisponde però al nome di Kevin Strootman.

Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra avrebbe già trovato un'intesa con l'entourage dell'olandese, con il giocatore convintosi dalla bontà del progetto. Occhi anche su uno dei prospetti più luminosi del campionato appena conclusosi, con Nicolò Barella che potrebbe arrivare a condizioni favorevoli in virtù degli ottimi rapporti tra Inter e Cagliari in sede di calciomercato. Ecco che dunque i vari Pinamonti, Emmers e Vanheusden potrebbero intraprendere il percorso che ha portato l'ex prodotto del vivaio meneghino Senna Miangue in rossoblu.

Discorso simile anche per il possibile arrivo di Josip Ilicic, ritrovatosi definitivamente in quel di Bergamo e pronto a giocarsi le sue chance in una big a 30 anni appena compiuti. Dall'Atalanta, poi, dovrebbe finalmente arrivare anche il giovane difensore Alessandro Bastoni, che verrà valutato da Spalletti in ritiro prima di finire probabilmente in prestito in una neopromossa o nuovamente alla Dea. Difficile arrivare a Cristante, su cui sembra esser pronta a scatenarsi un'asta. Giovedì, intanto, sbarcherà a Milano per le visite mediche l'argentino Lautaro Martinez. Per sostituirlo il Racing di Diego Milito sembra aver chiuso per Jonathan Cristaldo, punta ex Bologna.

Calciomercato Inter: le situazioni di Cancelo e Rafinha

Inter al lavoro non soltanto sul fronte acquisti, con la situazione legata ai riscatti di Joao Cancelo e Rafinha che sembrano essere più ingarbugliate che mai. Con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca, infatti, è altamente improbabile che Valencia e Barcellona decidano di far sconti, con i nerazzurri che saranno costretti a fare una scelta.

La prospettiva più plausibile è quella che il club decida di acquistare definitivamente soltanto uno dei due calciatori, con tutti gli indizi che propenderebbero verso il più giovane dei fratelli Alcantara. Altamente probabile, di conseguenza, l'addio di Cancelo, destinato a rientrare in Spagna già agli inizi della prossima sessione di calciomercato estiva.