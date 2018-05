Il capitano nerazzurro parla dopo la vittoria in casa della Lazio che è valsa la Champions: "Dobbiamo capire cosa sia meglio sia per me che per il club".

1 condivisione

un'ora fa di Daniele Minuti

Un cerchio lungo 5 anni che si chiude nella maniera migliore: ieri Mauro Icardi ha vinto la partita più importante della sua carriera all'Inter, contribuendo al successo dei suoi in casa della Lazio che ha riaperto ai nerazzurri le porte della Champions League.

L'attaccante argentino ha segnato la rete del momentaneo 2-2, la 100esima con la maglia interista in 5 stagioni, e ha lanciato la rimonta della squadra di Luciano Spalletti che ha poi ribaltato definitivamente il risultato grazie al gol di Vecino.

Ora è festa in casa Inter, con il ritorno in Champions League dopo 6 anni che è finalmente diventato realtà. E subito si pensa al futuro del capitano, che nelle interviste post-partita è stato chiaro: la sua intenzione è quella di restare a Milano, ma non esclude sorprese durante la prossima sessione di calciomercato.

Getty

Calciomercato Inter, Icardi: "Vorrei restare, parlerò con la società"

Icardi è stato uno dei giocatori più euforici durante i festeggiamenti dopo il fischio finale della partita dell'Olimpico e parlando con i giornalisti ha spiegato che quella di ieri sera è stata la sua vittoria più bella con la maglia dell'Inter.

Raggiungere la Champions League con l'Inter era il mio obiettivo principale, è la gioia più bella.

Maurito ha raggiunto la tripla cifra di marcature con la maglia nerazzurra ma non c'è stato neanche il tempo di godersi i festeggiamenti che subito sono arrivate le domande sul calciomercato e sul suo futuro.

Io voglio rimanere, ma ora ho due mesi per parlare con la società e capire cosa sia meglio per me e per l'Inter.

Parole chiare quelle del centravanti, che ha trascinato i suoi fino alla qualificazione in Champions League con 29 gol (secondo titolo di capocannoniere della Serie A in carriera) ma lascia ancora uno spiraglio aperto su una sua partenza durante il calciomercato. Ieri è stato tutto perfetto: vittoria, qualificazione in Champions e 100 gol in nerazzurro. Resta soltanto da capire se questo bellissimo capitolo sia stato anche l'ultimo con la maglia dell'Inter.