L'ormai ex portiere e capitano della Juventus dovrebbe firmare a breve un contratto biennale con il club francese. Possibile l'arrivo a Parigi già mercoledì.

un'ora fa

Terminata una lunga storia d'amore, Buffon si appresta ad iniziare una nuova avventura e contrariamente a quanto si pensava qualche settimana fa, l'ormai ex portiere della Juventus continuerà a giocare. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport la trattativa fra l'ex capitano bianconero e il Paris Saint-Germain sarebbe ormai ai dettagli.

Il contratto con il club parigino dovrebbe essere un biennale fino al 2020 (quando Gigi avrà 42 anni) e garantirebbe all'estremo difensore un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Una cifra importante e forse irrinunciabile per Buffon che potrà così continuare a misurarsi col calcio che conta e magari provare a cullare ancora il sogno della vittoria della Champions League, unico neo di una carriera straordinaria fra Juventus e Nazionale italiana.

L'annuncio potrebbe arrivare già mercoledì, con una presentazione sfarzosa, in perfetto stile PSG. Intanto Thomas Tuchel è stato presentato come nuovo allenatore dei parigini e in conferenza ha parlato anche di quello che dovrebbe essere il suo numero uno: "A questa domanda non posso rispondere. Posso solo dire che non riesco ancora a pensare a una Juventus senza di lui. Ha una personalità pazzesca, non lo conosco di persona. Posso dire però che abbiamo già due portieri al momento".