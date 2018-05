I 5 gol più belli di Kevin Prince Boateng in Bundesliga

Boateng, come Osvaldo? Vuole darsi alla musica per cambiare il mondo

Mondiali, Boateng critica Wagner: "Ha parlato troppo. Andrà in Qatar"

Un commento Boateng lo ha fatto anche a Kovac, tecnico dell'Eintracht di Francoforte, che dopo aver conquistato il trofeo lascerà il club per andare proprio al Bayern Monaco in sostituzione di Heynckes:

Sapevo che avremmo vinto, ci sono giorni in cui si hanno queste sensazioni

L'ex centrocampista del Milan è nato e cresciuto a Berlino e proprio lì ha conquistato sabato sera il suo primo titolo tedesco in carriera. Boateng, prima di trionfare con l'Eintracht Francoforte, aveva infatti vinto una coppa con il Tottenham e uno scudetto e una coppa con il Milan. Durante la festa con i tifosi dell'Eintracht il ghanese, dopo aver comprensibilmente alzato il gomito, ha voluto mandare un messaggio a tutti i presenti:

Ti piacerebbe rivedere Boateng in Italia?

No

Ti piacerebbe rivedere Boateng in Italia?

L'euforia a Francoforte è comprensibilmente alle stelle. Nessuno pensava di poter battere il Bayern Monaco, non dopo che i bavaresi si erano imposti nelle due partite di campionato, non dopo che avevano eliminato, nell'ordine, Lipsia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Oltre a essere la squadra più attrezzata (e questo è indiscutibile), sembrava anche quella più affamata.

Un risultato storico e inatteso. L'Eintracht Francoforte ha rovinato la festa d'addio al calcio di Jupp Heynckes. Lo ha sconfitto nella sua ultima partita, nell'ultima finale, conquistando il primo trofeo dopo 30 anni (l'ultimo titolo era datato 1988). In un colpo solo la squadra, oltre a riempire la bacheca, si è anche assicurata la qualificazione alla fase a a gironi della prossima Europa League.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK