2 ore fa

Andrés Iniesta ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Barcellona. Al Camp Nou i blaugrana hanno chiuso la loro stagione da campioni di Spagna vincendo 1-0 contro la Real Sociedad e raggiungendo quota 93 punti. A decidere il match è stato Philippe Coutinho con un gol da fenomeno, ma il protagonista assoluto della serata è stato il centrocampista spagnolo che dopo 22 anni saluterà il club catalano.

Non sa ancora dove continuerà a giocare, forse in Cina, forse in Giappone. Chissà che non ci abbia già iniziato a pensare in quei minuti trascorsi in un Camp Nou deserto, a piedi nudi sul prato verde e col cellulare in mano. Seduto tutto solo al centro campo, nella zona dove ha disegnato calcio negli ultimi anni. Così il Manchego ha scelto di trascorrere gli ultimi istanti della sua vita al Barcellona.