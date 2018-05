L'invito dell'ex frontman degli Oasis al fighter irlandese è arrivato direttamente via Twitter: "Ho visto il tuo documentario". E Conor ci pensa...

Difficilmente si potrebbe trovare un accoppiata dal potenziale così "esplosivo", in ogni senso possibile: Liam Gallagher, ex cantante e frontman della band britannica britpop degli Oasis, e Conor McGregor, stella del mondo delle arti marziali miste.

Eppure nelle ultime ore è sbucata in maniera assolutamente inaspettata la possibilità di vedere una collaborazione fra il musicista inglese (che ha da qualche anno intrapreso la carriera da solista) e l'ex detentore delle cinture dei pesi piuma e dei pesi leggeri in UFC.

A proporre questo bizzarro scenario è stato proprio Liam Gallagher che nella notte ha postato sul suo profilo Twitter un messaggio contenente un invito diretto proprio a McGregor: il cantante di Manchester lo vorrebbe come protagonista del suo prossimo video musicale.

I've just watched your film Conor McGregor biblical I want you to be in my new music video as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 19, 2018

Stando a quanto scritto sul suo profilo social, l'idea sarebbe venuta all'ex cantante degli Oasis guardando "The Notorious" il documentario sulla vita di McGregor prodotto dalla Universal Pictures. Gallagher sarebbe rimasto affascinato dall'irlandese e ha subito lanciato l'invito.

Ho appena visto il tuo film Conor, fantastico. Ti voglio nel mio nuovo video musicale.

Un'ipotesi decisamente strana, ma che potrebbe anche stuzzicare l'ex campione UFC che ha subito retwittato il messaggio mandato da Liam Gallagher, quasi a dare il tacito assenso alla proposta del musicista.

In attesa di scoprire se verrà mai ufficializzata questa collaborazione, in molti si chiedono già come farebbero a lavorare insieme due personaggi che non sono propriamente famosi per avere un carattere docile. Un motivo in più per sperare che The Notorious accetti.