Il club di ADL contro le immagini apparse nelle Instagram Stories di Benatia e Douglas Costa: toni offensivi e bare con i nomi dei calciatori Azzurri nelle mani dei tifosi.

45 minuti fa di Luca Guerra

Quella tra Juventus e Napoli è una sfida infinita. Che appassiona quando si parla di campo, con due squadre in grado di andare oltre i propri primati - di punti in una singola stagione nella gestione Allegri per i campioni d'Italia 2017/2018, di punti in assoluto in Serie A il gruppo di Sarri - e che fa discutere quando si va al di fuori del rettangolo di gioco: l'ultimo episodio in tal senso è andato in scena nel corso della festa scudetto dei bianconeri.

Protagonisti dell'ennesima invettiva sull'asse Napoli-Torino nelle ultime settimane (il botta e risposta a distanza tra Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne ne era stato l'esempio con più eco) sono stati due calciatori della Juventus, Medhi Benatia e Douglas Costa. E galeotte sono state le Instagram Stories diffuse in rete dal difensore marocchino e dall'esterno offensivo brasiliano.

Benatia, tra i più attivi del gruppo bianconero sui social, ha testimoniato passo per passo la festa per il settimo scudetto consecutivo della Juventus: tra le immagini postate dal centro storico di Torino, però, trovano posto anche tre finte bare di cartone con i nomi di alcuni tesserati del Napoli, tra i quali Insigne e Sarri, e trasportate da alcuni tifosi bianconeri lungo il corteo in festa, oltre ad una foto di un tifoso che che impugna una maglia azzurra con la scritta inequivocabile "Napoli me**a". Immagine, quest'ultima, ripresa anche da Douglas Costa nella sua storia diffusa su Instagram, alla pari della bara con il nome di Insigne, per festeggiare il primo trofeo vinto in Serie A.

Instagram Festa scudetto Juventus, le Instagram Stories di Benatia e le bare azzurre della polemica

Scudetto Juventus, ira Napoli: "Indignati per i festeggiamenti di alcuni bianconeri"

Nel giorno dell'addio di Buffon alla Serie A (e forse al calcio giocato), la festa scudetto della Juventus 2017/2018 rischiava quasi di passare in secondo piano. Così però non è stato: decine di migliaia di tifosi hanno accompagnato Dybala e compagni nel tragitto del pullman scoperto per le vie di Torino, mentre le polemiche suscitate dalle Instagram Stories di Benatia e Douglas Costa non sono passate inosservate in casa Napoli. Il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ha reagito ad alcuni dei festeggiamenti bianconeri con un duro comunicato:

Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. Inaccettabile.

Instagram Instagram Story, polemiche scudetto per lo juventino Douglas Costa

Parole di condanna e distacco, unite all'hashtag #ForzaNapoliSempre. A non andare giù è stato l'atteggiamento provocatorio tenuto da alcuni calciatori della Juventus sui social. Le immagini sono già diventate virali in rete e non sono escluse ulteriori reazioni nelle prossime ore. Non solo prima e seconda classificata della Serie A: Juventus e Napoli sono protagoniste di una sfida infinita, anche - e soprattutto - fuori dal campo. A Torino l'ennesimo capitolo di una saga infinita.