I giornali sportivi di oggi si concentrano su Lazio-Inter di questa sera, partita che vale la Champions League. Spazio anche all'addio di Buffon alla Juventus.

La Juventus festeggia il suo settimo Scudetto consecutivo e saluta il suo capitano Gianluigi Buffon, in un sabato ricco di emozioni per tutti i tifosi bianconeri che hanno avuto la possibilità di abbracciare la squadra durante la parata fatta con un pullman scoperto per le strade di Torino.

Ma quanto visto ieri all'Allianz Stadium è solo l'antipasto di un'ultima giornata di Serie A che si preannuncia ricca di emozioni, in particolare il posticipo in programma questa sera fra Lazio e Inter che si giocheranno l'accesso alla prossima Champions League.

I giornali italiani della nostra rassegna stampa trattano proprio il pomeriggio di festa della Juventus e la notte di fuoco che attende l'Olimpico di Roma dove andrà in scena la partita che ci regalerà il nome della quarta squadra qualificata in Champions dopo i bianconeri, il Napoli e la Roma.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Thriller Champions"

La prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si divide fra il toccante saluto di Buffon alla Juventus di ieri pomeriggio e il posticipo che chiuderà l'ultima giornata di campionato questa sera: Lazio-Inter.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "È una finale"

Anche il Corriere dello Sport apre con dei titoli sulla sfida che vale la qualificazione in Champions League tra Lazio e Inter di stasera e la festa della Juventus che celebra il suo settimo Scudetto consecutivo salutando Gigi Buffon.

Corriere dello Sport

Tuttosport: "Eroi per sempre"

La rassegna stampa dei quotidiani sportivi italiani si chiude con Tuttosport che celebra la Juventus: ieri i bianconeri hanno battuto il Verona per 2-1 festeggiando la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia.

L'Equipe: "Depay sauve Lyon"

Il quotidiano francese l'Equipe dedica la sua apertura all'ultima giornata di Ligue 1 giocata ieri sera: il Monaco e il Lione hanno vinto mantenendo quindi secondo e terzo posto che le permettono di qualificarsi direttamente alla prossima Champions League. Beffato il Marsiglia.

As: "Cristiano pasó la prueba"

Iniziamo a guardare le aperture dei giornali spagnoli con il madrileno As, la cui prima pagina che dà spazio al pareggio del Real Madrid in casa del Villarreal nella partita che ha chiuso il campionato dei Blancos a una settimana dalla finale di Champions League.

Sport: "Las cifras del contracto de Griezmann"

La prima pagina di Sport è dedicata al Barcellona e ad Antoine Griezmann. L'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe infatti sempre più vicino a lasciare i Colchoneros per approdare in Catalogna durante l'estate.

Il Mundo Deportivo celebra Iniesta

Anche il Mundo Deportivo presenta con la sua prima pagina l'impegno di questa sera del Barcellona: quella contro la Real Sociedad sarà l'ultima partita della carriera di Iniesta con la maglia della squadra blaugrana.

Mundo Deportivo

Marca: "¡A la final!"

Marca dedica la sua apertura al Real Madrid che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Villarreal, capace di rimontare i gol di Bale e Ronaldo. La squadra di Zidane ora può concentrarsi sulla finale di Champions League contro il Liverpool di sabato prossimo.

A Bola: "Jamor contra o ódio"

L'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa è quella della Bola che presenta la finale di Coppa di Portogallo in programma questa sera fra lo Sporting Lisbona (nel bel mezzo di una bufera per le vicende extracalcistiche) e l'Aves.