A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Fiorentina, partita valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A , uno dei tifosi sugli spalti del Meazza ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo nell'unica maniera adeguata alla Scala del Calcio.

Il momento della proposta di matrimonio è sempre indimenticabile per una coppia ma oggi allo stadio San Siro abbiamo assistito ad un modo davvero speciale per chiedere la mano della propria compagna.

