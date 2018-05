Napoli, la Procura non aprirà nessun fascicolo su De Laurentiis

Parole chiare quelle di De Laurentiis, che alimenta ancora una volta le tante polemiche attorno allo Scudetto conquistato dalla Juventus secondo lui immeritatamente. Gettando le basi per la prossima stagione che si prospetta infuocata tanto quanto quella appena terminata.

Il presidente dei campani è stato intervistato dopo il fischio finale da Radio Kiss Kiss e tenendo fede a quanto dichiarato qualche giorno fa ("Se facessimo 6 punti nelle prossime partite direi che lo Scudetto è nostro"), ha proclamato la sua squadra come la vera vincitrice del campionato.

Lo aveva preannunciato ed è stato di parola: Aurelio De Laurentiis torna all'attacco della Juventus dopo l'ultima partita del suo Napoli in questo campionato, vinta dai partenopei con il risultato di 2-1 contro il Crotone.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK