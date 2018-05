MotoGP, dove vedere il Gran Premio di Le Mans in TV e streaming

Seconda tappa in Europa per il motomondiale: dopo la Spagna ci si sposta in Francia. In pista alle 14 sullo storico circuito, gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD.

Eccola la gara giusta. Quella che ha tutti gli ingredienti per infiammare il weekend di MotoGP: dalla lotta al titolo alle questioni riguardanti il mercato. Marquez è reduce dalla doppietta Austin-Jerez, che gli ha consentito di consolidare il suo primato nella classifica generale. Colpa anche della folle caduta in Spagna che ha coinvolto i tre piloti che lo stavano inseguendo: Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso.

Ed è proprio il pilota italiano della Ducati ad aver catalizzato su di sé tutte le attenzioni di queste ultime ore: finalmente è arrivata la firma su questo benedetto contratto. Rinnovo fino al 2020, con la casa di Borgo Panigale che potrà contare per altre due stagioni sul talento forlivese, vicecampione del mondo in carica.

Quinta tappa del mondiale MotoGP che si preannuncia tanto equilibrata quanto entusiasmante. È il giusto mix che si è visto anche durante le prove: le Ducati hanno dominato la prima sessione di libere, poi è toccato alla Honda e alle Yamaha. A Le Mans nelle ultime tre stagioni la casa di Iwata ha sempre trionfato: Lorenzo prima e Vinales poi.

Attenzione anche a Valentino Rossi, sparito dai radar dopo l'ottimo terzo posto nella gara d'esordio in Qatar. Il Dottore poi era stato vittima dell'entrata kamikaze di Marquez in Argentina e ha disputato due gare anonime tra Texas e Spagna. Ma in Francia la musica dovrebbe cambiare per colui che detiene il record di podi ottenuti sul tracciato di Le Mans. Le basse temperature dovrebbero favorire il grip della gomma, dando maggiore confidenza al pilota di Tavullia con la sua M1.

“On this track the bike works very well so you can push”@ValeYellow46 reacts to strong opening day pace at the #FrenchGP ➡️ https://t.co/G2NlS1lqKg pic.twitter.com/zYrddVZAfE — MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) May 18, 2018

Ecco un'altra variabile da tenere in considerazione e che aggiunge molto interesse sulla MotoGP e al Gran Premio di Le Mans in programma per domenica 20 maggio. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky. Per tutti coloro che volessero seguire l'evento in streaming potranno farlo su NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/.

Il programma del Gran Premio di Le Mans

In diretta per gli abbonati Sky:

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live – Ultimo Giro

