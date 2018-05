Mondiali 2018: lista dei convocati e rose delle 32 Nazionali presenti

Squadra per squadra, la lista dei giocatori presenti in Russia

0 condivisioni

2 ore fa

I Mondiali 2018 sono alle porte: si parte il 14 giugno con Russia-Arabia Saudita, per un totale di 64 partite in 30 giorni. La finale per il 1° e il 2° posto è in programma per il 15 luglio alle ore 17. Saranno 32 le squadre, divise in otto gruppi, che si contenderanno la Coppa del mondo. Uno dopo l'altro, i commissari tecnici stanno diramando le liste dei giocatori che rappresenteranno le rispettive Nazionali in Russia. Si parte con i preconvocati.

Mondiali 2018: i convocati e le rose della Nazionali

Arabia Saudita - CT: Juan Antonio Pizzi

Portieri - Assaf Al-Qarni (Al-Ittihad), Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al-Mosailem (Al-Ahly), Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal)

- Assaf Al-Qarni (Al-Ittihad), Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al-Mosailem (Al-Ahly), Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal) Difensori - Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al-Ahli), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Fateh)

- Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al-Ahli), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Fateh) Centrocampisti - Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taisir Al-Jassim (Al-Ahli), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya Al-Shehri (Leganés)

- Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taisir Al-Jassim (Al-Ahli), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya Al-Shehri (Leganés) Attaccanti - Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammed Al-Sahlawi (Al-Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli)

Argentina - CT: Jorge Sampaoli

Portieri - Sergio Romero (Manchester United), Caballero (Chelsea), N.Guzmán (UANL), Armani (River Plate)

- Sergio Romero (Manchester United), Caballero (Chelsea), N.Guzmán (UANL), Armani (River Plate) Difensori - Mercado (Siviglia), Salvio (Benfica), Mascherano (Hebei China Fortune), Otamendi (Manchester City), G.Pezzella (Fiorentina), Fazio (Roma), Rojo (Manchester United), Funes Mori (Everton), Tagliafico (Ajax), Acuña (Sporting), Ansaldi (Torino)

- Mercado (Siviglia), Salvio (Benfica), Mascherano (Hebei China Fortune), Otamendi (Manchester City), G.Pezzella (Fiorentina), Fazio (Roma), Rojo (Manchester United), Funes Mori (Everton), Tagliafico (Ajax), Acuña (Sporting), Ansaldi (Torino) Centrocampisti - Lanzini (West Ham United), Centurión (Racing), Meza (Independiente), Biglia (Milan), G.Pizarro (Siviglia), Enzo Pérez (River Plate), Banega (Siviglia), Lo Celso (PSG), L.Paredes (Zenit), Battaglia (Sporting), Di María (PSG), Pavón (Boca Juniors), P.Pérez (Boca Juniors)

- Lanzini (West Ham United), Centurión (Racing), Meza (Independiente), Biglia (Milan), G.Pizarro (Siviglia), Enzo Pérez (River Plate), Banega (Siviglia), Lo Celso (PSG), L.Paredes (Zenit), Battaglia (Sporting), Di María (PSG), Pavón (Boca Juniors), P.Pérez (Boca Juniors) Attaccanti - Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Messi (Barcelona), Agüero (Manchester City), Higuaín (Juventus), Lautaro Martínez (Racing), Icardi (Inter)

Australia, Gruppo C - CT: Bert van Marwijk

Portieri - Ryan (Brighton), Langerak (Nagoya Grampus), Jones (Feyenoord), Vukovic (Genk)

- Ryan (Brighton), Langerak (Nagoya Grampus), Jones (Feyenoord), Vukovic (Genk) Difensori - Sainsbury (Grasshoppers), Wright (Bristol City), Behich (Bursaspor), Degenek (Yokohama Marinos), Risdon (Sydney Wanderers), Gersbach (Lens), Jurman (Suwon Bluewings), Meredith (Millwall), Susnjar (Mlada Boleslav), Karacić (NK Lokomotiva)

- Sainsbury (Grasshoppers), Wright (Bristol City), Behich (Bursaspor), Degenek (Yokohama Marinos), Risdon (Sydney Wanderers), Gersbach (Lens), Jurman (Suwon Bluewings), Meredith (Millwall), Susnjar (Mlada Boleslav), Karacić (NK Lokomotiva) Centrocampisti - Jedinak (Aston Villa), Milligan (Al-Ahli), Troisi (Melbourne Victory), Rogic (Celtic), Luongo (QPR), Mooy (Huddersfield Town), Irvine (Hull City), Brillante (Sydney FC), Petratos (Newcastle Jets), Arzani (Melbourne City)

- Jedinak (Aston Villa), Milligan (Al-Ahli), Troisi (Melbourne Victory), Rogic (Celtic), Luongo (QPR), Mooy (Huddersfield Town), Irvine (Hull City), Brillante (Sydney FC), Petratos (Newcastle Jets), Arzani (Melbourne City) Attaccanti - Cahill (Millwall), Kruse (Bochum), Leckie (Hertha BSC), Juric (Lucerna), Rukavytsya(Maccabi Haifa), J.Maclaren (Hibernian), Giannou (AEK Larnaca), Nabbout (Urawa Red Diamonds)

Belgio, Gruppo G - CT: Roberto Martínez

Il Belgio non ha ancora diramato la sua lista

Brasile, Gruppo E - CT: Tite

Portieri - Alisson Becker (Roma), Ederson Moraes (Manchester City), Cássio Ramos (Corinthians)

- Alisson Becker (Roma), Ederson Moraes (Manchester City), Cássio Ramos (Corinthians) Difensori - Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís(Atlético Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), João Miranda (Inter), Pedro Geromel(Grêmio)

- Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís(Atlético Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), João Miranda (Inter), Pedro Geromel(Grêmio) Centrocampisti - Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcellona), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Coutinho (Barcellona), Willian (Chelsea)

- Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcellona), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Coutinho (Barcellona), Willian (Chelsea) Attaccanti - Douglas Costa (Juventus), Neymar (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk), Gabriel Jesus (Manchester City), Firmino (Liverpool)

Colombia, Gruppo H - CT: José Pékerman

Portieri - Ospina (Arsenal), C.Vargas (Deportivo Cali), Arboleda (Banfield), JF.Cuadrado (Once Caldas)

- Ospina (Arsenal), C.Vargas (Deportivo Cali), Arboleda (Banfield), JF.Cuadrado (Once Caldas) Difensori - C.Zapata (Milan), D.Sánchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), O.Murillo (Pachuca), Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcellona), Tesillo (Club León), Espinosa(Girona), Medina (Monterrey), F.Díaz (Olimpia)

- C.Zapata (Milan), D.Sánchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), O.Murillo (Pachuca), Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcellona), Tesillo (Club León), Espinosa(Girona), Medina (Monterrey), F.Díaz (Olimpia) Centrocampisti - W.Barrios (Boca Juniors), C.Sánchez (Espanyol), Lerma (Levante), Izquierdo (Brighton), James Rodríguez (Bayern Monaco), G.Moreno (Shanghai Shenhua), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (América), Chará (Junior), J.Quintero (River Plate), Cardona (Boca Juniors), J.Cuadrado (Juventus), G.Cuéllar (Flamengo), Pérez Cardona (Boca Juniors)

- W.Barrios (Boca Juniors), C.Sánchez (Espanyol), Lerma (Levante), Izquierdo (Brighton), James Rodríguez (Bayern Monaco), G.Moreno (Shanghai Shenhua), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (América), Chará (Junior), J.Quintero (River Plate), Cardona (Boca Juniors), J.Cuadrado (Juventus), G.Cuéllar (Flamengo), Pérez Cardona (Boca Juniors) Attaccanti - Falcao (Monaco), D.Zapata (Sampdoria), Miguel Borja (Palmeiras), Bacca (Villarreal), Muriel (Siviglia), T.Gutiérrez (Junior)

Corea del Sud, Gruppo F - CT: Shin Tae-Yong

Portieri - Seung-gyu (Vissel Kobe), Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Hyun-woo (Daegu)

- Seung-gyu (Vissel Kobe), Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Hyun-woo (Daegu) Difensori - Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Hyun-soo (FC Tokyo), Joo-ho (Ulsan Hyundai), Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Yong (Jeonbuk Hyundai Motors), Yo-han (FC Seoul), Min-woo (Sangju Sangmu), Chul (Sangju Sangmu), Young-sun (Seongnam), Kyung-won (Tianjin Quanjian), Seung-hyun (Sagan Tosu), Ban-suk (Jeju United)

- Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Hyun-soo (FC Tokyo), Joo-ho (Ulsan Hyundai), Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Yong (Jeonbuk Hyundai Motors), Yo-han (FC Seoul), Min-woo (Sangju Sangmu), Chul (Sangju Sangmu), Young-sun (Seongnam), Kyung-won (Tianjin Quanjian), Seung-hyun (Sagan Tosu), Ban-suk (Jeju United) Centrocampisti - Sung-yueng (Swansea City), Chung-yong (Crystal Palace), Ja-cheol (Augsburg), Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Woo-young (Vissel Kobe), Chang-hoon (Dijon), Se-jong (Asan Mugunghwa), Seung-Woo (Hellas Verona), Seon-min (Incheon United)

- Sung-yueng (Swansea City), Chung-yong (Crystal Palace), Ja-cheol (Augsburg), Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Woo-young (Vissel Kobe), Chang-hoon (Dijon), Se-jong (Asan Mugunghwa), Seung-Woo (Hellas Verona), Seon-min (Incheon United) Attaccanti - Lee Keun-ho (Gangwon), Heung-min (Tottenham Hotspur), Shin-wook (Hyundai Motors), Hee-chan (Red Bull Salisburgo)

Costa Rica, Gruppo E - CT: Óscar Ramírez

Portieri - Navas (Real Madrid), Pemberton (Alajuelense), Moreira (Herediano)

- Navas (Real Madrid), Pemberton (Alajuelense), Moreira (Herediano) Difensori - G.González (Bologna), Acosta (Águilas Doradas), Gamboa (Celtic), Oviedo (Sunderland), Duarte (Espanyol), Calvo (Minnesota United), Waston (Vancouver Whitecaps), Matarrita (New York City FC), I.Smith (Norrköping)

- G.González (Bologna), Acosta (Águilas Doradas), Gamboa (Celtic), Oviedo (Sunderland), Duarte (Espanyol), Calvo (Minnesota United), Waston (Vancouver Whitecaps), Matarrita (New York City FC), I.Smith (Norrköping) Centrocampisti - Celso Borges (Deportivo La Coruña), Bolaños (Saprissa), Azofeifa (Herediano), Tejeda (Losanna), D.Guzmán (Portland Timbers), Wallace (New York City FC), Colindres (Saprissa)

Celso Borges (Deportivo La Coruña), Bolaños (Saprissa), Azofeifa (Herediano), Tejeda (Losanna), D.Guzmán (Portland Timbers), Wallace (New York City FC), Colindres (Saprissa) Attaccanti - Bryan Ruiz (Sporting), Joel Campbell (Betis), Ureña (Los Angeles FC), Venegas (Saprissa)

Croazia, Gruppo D - CT: Zlatko Dalic

Portieri - Subasić (Monaco), L.Kalinić (Gent), Livaković (Dinamo Zagabria), Letica (Hajduk Spalato)

- Subasić (Monaco), L.Kalinić (Gent), Livaković (Dinamo Zagabria), Letica (Hajduk Spalato) Difensori - Corluka (Lokomotiv Mosca), Vida (Besiktas), Strinić (Sampdoria), Lovren (Liverpool), Vrsaljko (Atlético Madrid), Pivarić (Dynamo Kiev), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Mitrović (Club Brugge), Barisić (Osijek), Nizić (Hajduk Spalato), Ćaleta-Car (Red Bull Salisburgo), B.Sosa (Dinamo Zagabria)

- Corluka (Lokomotiv Mosca), Vida (Besiktas), Strinić (Sampdoria), Lovren (Liverpool), Vrsaljko (Atlético Madrid), Pivarić (Dynamo Kiev), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Mitrović (Club Brugge), Barisić (Osijek), Nizić (Hajduk Spalato), Ćaleta-Car (Red Bull Salisburgo), B.Sosa (Dinamo Zagabria) Centrocampisti - Modrić (Real Madrid), Rakitić (Barcellona), Kovacić (Real Madrid), Badelj (Fiorentina), Brozović (Inter), Rog (Napoli), Pasalić (Spartak), Bradarić (HNK Rijeka), Perisić (Inter)

- Modrić (Real Madrid), Rakitić (Barcellona), Kovacić (Real Madrid), Badelj (Fiorentina), Brozović (Inter), Rog (Napoli), Pasalić (Spartak), Bradarić (HNK Rijeka), Perisić (Inter) Attaccanti - Mandzukić (Juventus), Kalinić (Milan), Kramarić (Hoffenheim), Pjaca (Schalke 04), Rebić (Eintracht Francoforte), Cop (Standard Liegi), Santini (Caen)

Danimarca, Gruppo C - CT: Age Hareide

Portieri - K.Schmeichel (Leicester City), Ronnow (Brondby), Lössl (Huddersfield Town), Hansen (Midtjylland)

- K.Schmeichel (Leicester City), Ronnow (Brondby), Lössl (Huddersfield Town), Hansen (Midtjylland) Difensori - Kjaer (Siviglia), Durmisi (Betis), P.Ankersen (FC Copenhagen), Boilesen (FC Copenhagen), M.Jorgensen (Huddersfield Town), Stryger Larsen (Udinese), Knudsen (IpswichTown), Bjelland (Brentford), Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Christensen (Chelsea), Dalsgaard (Brentford)

- Kjaer (Siviglia), Durmisi (Betis), P.Ankersen (FC Copenhagen), Boilesen (FC Copenhagen), M.Jorgensen (Huddersfield Town), Stryger Larsen (Udinese), Knudsen (IpswichTown), Bjelland (Brentford), Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Christensen (Chelsea), Dalsgaard (Brentford) Centrocampisti - Kvist (FC Copenhagen), Eriksen (Tottenham), Schöne (Ajax), Delaney (Werder Brema), Pione Sisto (Celta Vigo), Mi.Jensen (Rosenborg), Lerager (Bordeaux), Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña), Hojbjerg (Southampton), Wass (Celta Vigo), Ma.Jensen (Nordsjaelland), Skov (FC Copenhagen)

- Kvist (FC Copenhagen), Eriksen (Tottenham), Schöne (Ajax), Delaney (Werder Brema), Pione Sisto (Celta Vigo), Mi.Jensen (Rosenborg), Lerager (Bordeaux), Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña), Hojbjerg (Southampton), Wass (Celta Vigo), Ma.Jensen (Nordsjaelland), Skov (FC Copenhagen) Attaccanti - Bendtner (Rosenborg), N.Jorgensen (Feyenoord), Y.Poulsen (RB Lispia), Cornelius (Atalanta), Braithwaite (Bordeaux), Fischer (FC Copenhagen), Dolberg (Ajax), Zohore (Cardiff City)

Egitto, Gruppo A - CT: Héctor Cúper

Portieri - El-Hadary (Al Taawoun), Ekramy (Al Ahly), Awad (Ismaily), El-Shenawy (Al Ahly)

- El-Hadary (Al Taawoun), Ekramy (Al Ahly), Awad (Ismaily), El-Shenawy (Al Ahly) Difensori - Fathy (Al Ahly), Elmohamady (Aston Villa), Abdel-Shafy (Al Fateh), Hegazi (West Bromwich Albion), Gaber (Los Angeles FC), Gabr (West Bromwich Albion), Samir (Al Ahly), Hafez (Lens), Ashraf (Al Ahly), Tarek (Orlando City), Hamdy (Zamalek)

- Fathy (Al Ahly), Elmohamady (Aston Villa), Abdel-Shafy (Al Fateh), Hegazi (West Bromwich Albion), Gaber (Los Angeles FC), Gabr (West Bromwich Albion), Samir (Al Ahly), Hafez (Lens), Ashraf (Al Ahly), Tarek (Orlando City), Hamdy (Zamalek) Centrocampisti - Elneny (Arsenal), Said (KuPS), Shikabala (Al Raed), Hassan (Kasimpasa), Sobhi (Stoke City), Hamed (Zamalek), Kahraba (Al Ittihad), Warda (Atromitos), Morsy (Wigan), Abdel Aziz (Zamalek)

- Elneny (Arsenal), Said (KuPS), Shikabala (Al Raed), Hassan (Kasimpasa), Sobhi (Stoke City), Hamed (Zamalek), Kahraba (Al Ittihad), Warda (Atromitos), Morsy (Wigan), Abdel Aziz (Zamalek) Attaccanti - Salah (Liverpool), Mohsen (Al Ahly), Hassan Kouka (Sporting Braga), Gomaa (Al Masry)

Francia, Gruppo C - CT: Didier Deschamps

Portieri - Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), Alphonse Areola(PSG)

- Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), Alphonse Areola(PSG) Difensori - Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stoccarda), Samuel Umtiti (FC Barcellona), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (Olympique Marsiglia), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atlético Madrid)

- Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stoccarda), Samuel Umtiti (FC Barcellona), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (Olympique Marsiglia), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atlético Madrid) Centrocampisti - Paul Pogba (Man United), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Blaise Matuidi(Juventus), Ngolo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Siviglia)

- Paul Pogba (Man United), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Blaise Matuidi(Juventus), Ngolo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Siviglia) Attaccanti - Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Florian Thauvin (Olympique Marsiglia), Nabil Fekir (Lione), Thomas Lemar (Monaco)

Germania, Gruppo F - CT: Joachim Low

Portieri - Leno (Bayer Leverkusen), Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Trapp (PSG)

- Leno (Bayer Leverkusen), Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Trapp (PSG) Difensori - J.Boateng (Bayern Monaco), Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hector (Colonia), Hummels (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Plattenhardt (Hertha BSC), Rüdiger(Chelsea), Süle (Bayern Monaco), Tah (Bayer Leverkusen)

- J.Boateng (Bayern Monaco), Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hector (Colonia), Hummels (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Plattenhardt (Hertha BSC), Rüdiger(Chelsea), Süle (Bayern Monaco), Tah (Bayer Leverkusen) Centrocampisti - Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (PSG), Goretzka (Schalke 04), Gündogan(Manchester City), S.Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Özil (Arsenal), Rudy (Bayern Monaco), L.Sané (Manchester City)

- Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (PSG), Goretzka (Schalke 04), Gündogan(Manchester City), S.Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Özil (Arsenal), Rudy (Bayern Monaco), L.Sané (Manchester City) Attaccanti - Mario Gómez (Stoccarda), T.Müller (Bayern Munich), Petersen (Friburgo), Reus(Borussia Dortmund), Werner (RB Lispia)

Giappone, Grupopo H - CT: Akira Nishino

Il Giappone non ha ancora ufficializzato la sua lista

Inghilterra, Gruppo G - CT: Gareth Southgate

Portieri - Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

- Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley) Difensori - Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), John Stones (Man City), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man United), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Man United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

- Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), John Stones (Man City), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man United), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Man United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Centrocampisti - Jordan Henderson (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man United), Raheem Sterling (Man City)

- Jordan Henderson (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man United), Raheem Sterling (Man City) Attaccanti - Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Man United)

Iran, Gruppo B - CT: Carlos Queiroz

Portieri - Beiranvand (Persepolis), Mazaheri (Zob Ahan Esfahan), Hosseini (Esteghlal), Abedzadeh (Maritimo)

- Beiranvand (Persepolis), Mazaheri (Zob Ahan Esfahan), Hosseini (Esteghlal), Abedzadeh (Maritimo) Difensori - Hosseini (Persepolis), Beitashour (Los Angeles FC), Rezaeian (Oostende), Ghafouri (Esteghlal), Khanzadeh (Padideh), Ansari (Persepolis), Mohammadi (Akhmat), Montazeri (Esteghlal), Aghaei (Sepahan), Noorafkan (Esteghlal), Pouraliganji (Al-Sadd), Hosseini (Esteghlal), Cheshmi (Esteghlal)

- Hosseini (Persepolis), Beitashour (Los Angeles FC), Rezaeian (Oostende), Ghafouri (Esteghlal), Khanzadeh (Padideh), Ansari (Persepolis), Mohammadi (Akhmat), Montazeri (Esteghlal), Aghaei (Sepahan), Noorafkan (Esteghlal), Pouraliganji (Al-Sadd), Hosseini (Esteghlal), Cheshmi (Esteghlal) Centrocampisti - Shojaei (AEK Atene), Ezatolahi (Amkar Perm), Ghoddos (Östersund), Dejagah(Nottingham Forest), Abdollahzadeh (Foolad), Ebrahimi (Esteghlal), Torabi (Iran Saipa), Rafiei (Al-Khor), Hajsafi (Olympiacos), Karimi (Sepahan), Gholizadeh (Saipa), Amiri (Persepolis)

- Shojaei (AEK Atene), Ezatolahi (Amkar Perm), Ghoddos (Östersund), Dejagah(Nottingham Forest), Abdollahzadeh (Foolad), Ebrahimi (Esteghlal), Torabi (Iran Saipa), Rafiei (Al-Khor), Hajsafi (Olympiacos), Karimi (Sepahan), Gholizadeh (Saipa), Amiri (Persepolis) Attaccanti - Ansarifard (Olympiacos), Azmoun (Rubin Kazan), Ghoochannejhad (Heerenveen), Jahanbakhsh (AZ), Taremi (Al-Gharafa), Rezaei (Charleroi)

Islanda, Gruppo D - CT: Heimir Hallgrimsson

Portieri - Halldorsson (Randers), Runarsson (Nordsjaelland), Schram (Roskilde)

- Halldorsson (Randers), Runarsson (Nordsjaelland), Schram (Roskilde) Difensori - Saevarsson (Valur), R.Sigurdsson (Rostov), Árnason (Aberdeen), Skulason (Lokeren), Ingason (Rostov), Magnusson (Bristol City), Eyjolfsson (Levski Sofia), Fridjonsson (Valerenga)

- Saevarsson (Valur), R.Sigurdsson (Rostov), Árnason (Aberdeen), Skulason (Lokeren), Ingason (Rostov), Magnusson (Bristol City), Eyjolfsson (Levski Sofia), Fridjonsson (Valerenga) Centrocampisti - Gunnarsson (Cardiff City), Bjarnason (Aston Villa), J.Gudmundsson (Burnley), Hallfredsson (Udinese), G.Sigurdsson (Everton), Gislason (Sandhausen), Skúlason (Karabükspor), Traustason (Malmö)

- Gunnarsson (Cardiff City), Bjarnason (Aston Villa), J.Gudmundsson (Burnley), Hallfredsson (Udinese), G.Sigurdsson (Everton), Gislason (Sandhausen), Skúlason (Karabükspor), Traustason (Malmö) Attaccanti - Finnbogason (Augsburg), Bödvarsson (Reading), Sigurdarson (Rostov), Gudmundsson (PSV)

Marocco, Gruppo B - CT: Herve Renard

Portieri - Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

- Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger) Difensori - Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton), Manuel Da Costa(Basaksehir), Badr Benoun (Raja Casablanca), Nabil Dirar (Fenerbahce), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille)

- Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton), Manuel Da Costa(Basaksehir), Badr Benoun (Raja Casablanca), Nabil Dirar (Fenerbahce), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille) Centrocampisti - M'bark Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr(Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

- M'bark Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr(Getafe), Amine Harit (Schalke 04) Attaccanti - Khalid Boutaib (Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard Ligi), Hakim Ziyech (Ajax)

Messico, Gruppo F - CT: Juan Carlos Osorio

Portieri - Ochoa (Standard Liegi), Corona (Cruz Azul), Talavera (Toluca)

- Ochoa (Standard Liegi), Corona (Cruz Azul), Talavera (Toluca) Difensori - Héctor Moreno (Real Sociedad), Layún (Siviglia), D.Reyes (Porto), Ayala (UANL), N.Araujo (Santos Laguna), Alanís (Getafe), Gallardo (UNAM), C.Salcedo (Eintracht Francoforte), Álvarez (Club América)

- Héctor Moreno (Real Sociedad), Layún (Siviglia), D.Reyes (Porto), Ayala (UANL), N.Araujo (Santos Laguna), Alanís (Getafe), Gallardo (UNAM), C.Salcedo (Eintracht Francoforte), Álvarez (Club América) Centrocampisti - Guardado (Betis), Fabián (Eintracht Francoforte), Héctor Herrera (Porto), Rafael Márquez (Atlas), Molina (Monterrey), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Giovani dos Santos (LA Galaxy), É.Gutiérrez (Pachuca)

- Guardado (Betis), Fabián (Eintracht Francoforte), Héctor Herrera (Porto), Rafael Márquez (Atlas), Molina (Monterrey), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Giovani dos Santos (LA Galaxy), É.Gutiérrez (Pachuca) Attaccanti - Aquino (UANL), Javier Hernández (West Ham United), Carlos Vela (Los Angeles FC), Peralta (Club América), Raúl Jiménez (Benfica), J.Corona (Porto), Lozano (PSV), Damm (UANL)

Nigeria, Gruppo D - CT: Gernot Rohr

Portieri - Ezenwa (Enyimba, Akpeyi (Chippa United), Uzoho (Deportivo Fabril), Ajiboye (Plateau United)

- Ezenwa (Enyimba, Akpeyi (Chippa United), Uzoho (Deportivo Fabril), Ajiboye (Plateau United) Difensori - Troost-Ekong (Bursaspor), Balogun (Mainz), Aina (Hull City), Omeruo (Kasimpasa), Idowu (Amkar Perm), Awaziem (Nantes), Abdullahi (Bursaspor), Echiéjilé (Cercle Brugge), Ebuehi (Den Haag), Eze (Lokomotiv Plovdiv)

- Troost-Ekong (Bursaspor), Balogun (Mainz), Aina (Hull City), Omeruo (Kasimpasa), Idowu (Amkar Perm), Awaziem (Nantes), Abdullahi (Bursaspor), Echiéjilé (Cercle Brugge), Ebuehi (Den Haag), Eze (Lokomotiv Plovdiv) Centrocampisti - Obi Mikel (Tianjin TEDA), Onazi (Trabzonspor), Ogu (Hapoel Beer Sheva), Ndidi (Leicester City), Agbo (Standard Liegi), Moses (Chelsea), Iwobi (Arsenal), Etebo (Las Palmas), Obi (Torino), Agu (Bursaspor)

- Obi Mikel (Tianjin TEDA), Onazi (Trabzonspor), Ogu (Hapoel Beer Sheva), Ndidi (Leicester City), Agbo (Standard Liegi), Moses (Chelsea), Iwobi (Arsenal), Etebo (Las Palmas), Obi (Torino), Agu (Bursaspor) Attaccanti - Ighalo (Changchun Yatai), Musa (CSKA Mosca), Iheanacho (Leicester City), Simon (Gent), Lokosa (Kano Pillars), Nwankwo Simy (Crotone)

Panama, Gruppo G - CT: Hernán Gómez

Portieri - Calderón (Chorrillo), Penedo (Dinamo Bucuresti), Álex Rodríguez (San Francisco)

Calderón (Chorrillo), Penedo (Dinamo Bucuresti), Álex Rodríguez (San Francisco) Difensori - Ariano (Patriotas), Baloy (Municipal), Cummings (San Jose Earthquakes), Davis(Dunajska Streda), Escobar (New York Red Bulls), Machado (Houston Dynamo), Murillo (New York Red Bulls), Ovalle (Olimpia), Palacios (San Francisco), Peralta (Alianza), Torres (Seattle Sounders)

- Ariano (Patriotas), Baloy (Municipal), Cummings (San Jose Earthquakes), Davis(Dunajska Streda), Escobar (New York Red Bulls), Machado (Houston Dynamo), Murillo (New York Red Bulls), Ovalle (Olimpia), Palacios (San Francisco), Peralta (Alianza), Torres (Seattle Sounders) Centrocampisti - Ávila (Gent), Bárcenas (Tapachula), Buitrago (Deportivo Municipal), Camargo (Universidad San Martín), Carrasquilla (Tauro), Cooper (Universidad de Chile), Godoy (San Jose Earthquakes), G.Gómez (Atlético Bucaramanga), Joly (Unión Comercio), Martínez (Columbus Crew), Pimentel (Plaza Amador), Quintero (Universitario), J.Rodríguez (Gent)

- Ávila (Gent), Bárcenas (Tapachula), Buitrago (Deportivo Municipal), Camargo (Universidad San Martín), Carrasquilla (Tauro), Cooper (Universidad de Chile), Godoy (San Jose Earthquakes), G.Gómez (Atlético Bucaramanga), Joly (Unión Comercio), Martínez (Columbus Crew), Pimentel (Plaza Amador), Quintero (Universitario), J.Rodríguez (Gent) Attaccanti - Arroyo (Alajuelense), Blackburn (Chorrillo), Díaz (Deportivo Fabril), Fajardo (Independiente Chorrera), Nurse (Zacatecas), B.Pérez (Municipal), Tejada (Sport Boys), G.Torres (Huachipato)

Polonia, Gruppo H - Adam Nawalka

Portieri - Bialkowski (Ipswich Town), Fabianski (Swansea City), Skorupski (Roma), Szczesny(Juventus)

- Bialkowski (Ipswich Town), Fabianski (Swansea City), Skorupski (Roma), Szczesny(Juventus) Difensori - Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik(Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kaminski (Stoccarda), Kedziora (Dynamo Kiev), Pazdan(Legia Varsavia), Piszczek (Borussia Dortmund)

- Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik(Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kaminski (Stoccarda), Kedziora (Dynamo Kiev), Pazdan(Legia Varsavia), Piszczek (Borussia Dortmund) Centrocampisti - Blaszczykowski (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik), Krychowiak (Wba), R.Kurzawa (Gornik), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Maczynski (Legia Varsavia), Peszko(Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Mosca), Szymanski (Legia Varsavia), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Gornik)

- Blaszczykowski (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik), Krychowiak (Wba), R.Kurzawa (Gornik), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Maczynski (Legia Varsavia), Peszko(Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Mosca), Szymanski (Legia Varsavia), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Gornik) Attaccanti - Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern Monaco), Milik (Napoli), Piatek(Cracovia), Teodorczyk (Anderlecht), Wilczek (Brondby)

Perú, Gruppo C - CT: Ricardo Gareca

Portieri - Gallese (Veracruz), Caceda (Veracruz), José Carvallo (UTC)

- Gallese (Veracruz), Caceda (Veracruz), José Carvallo (UTC) Difensori - A.Rodríguez (Junior), C.Ramos (Veracruz), Advincula (BUAP), Corzo (Universitario de Deportes), Trauco (Flamengo), M.Araujo (Alianza Lima), Abram (Vélez Sarsfield), Loyola (Melgar), Santamaria (Puebla)

- A.Rodríguez (Junior), C.Ramos (Veracruz), Advincula (BUAP), Corzo (Universitario de Deportes), Trauco (Flamengo), M.Araujo (Alianza Lima), Abram (Vélez Sarsfield), Loyola (Melgar), Santamaria (Puebla) Centrocampisti - Yotun (Orlando City), Cueva (San Paolo), Hurtado (Vitoria de Guimaraes), Tapia (Feyenoord), Flores (AaB), Andy Polo (Portland Timbers), Aquino (BUAP), Peña (Granada), Cartagena (Veracruz)

- Yotun (Orlando City), Cueva (San Paolo), Hurtado (Vitoria de Guimaraes), Tapia (Feyenoord), Flores (AaB), Andy Polo (Portland Timbers), Aquino (BUAP), Peña (Granada), Cartagena (Veracruz) Attaccanti - Farfan (Lokomotiv Mosca), André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia)

Portogallo. Gruppo B - CT: Fernando Santos

Portieri - Rui Patrício (Sporting), Beto (Göztepe), A.Lopes (Lione)

- Rui Patrício (Sporting), Beto (Göztepe), A.Lopes (Lione) Difensori - Bruno Alves (Rangers), Pepe (Besiktas), José Fonte (Dalian Yifang), Cédric Soares(England Southampton), R.Guerreiro (Borussia Dortmund), R.Pereira (Porto), Mário Rui (Napoli), Rúben Dias (Benfica)

- Bruno Alves (Rangers), Pepe (Besiktas), José Fonte (Dalian Yifang), Cédric Soares(England Southampton), R.Guerreiro (Borussia Dortmund), R.Pereira (Porto), Mário Rui (Napoli), Rúben Dias (Benfica) Centrocampisti - João Moutinho (Monaco), William Carvalho (Sporting), João Mário (West HamUnited), Bernardo Silva (Manchester City), Adrien Silva (Leicester City), Manuel Fernandes(Lokomotiv Mosca), Bruno Fernandes (Sporting)

- João Moutinho (Monaco), William Carvalho (Sporting), João Mário (West HamUnited), Bernardo Silva (Manchester City), Adrien Silva (Leicester City), Manuel Fernandes(Lokomotiv Mosca), Bruno Fernandes (Sporting) Attaccanti - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Quaresma (Besiktas), André Silva (Milan), Gelson Martins (Sporting), Guedes (Valencia)

Russia, Gruppo A - CT: Stanislav Cherchesov

Portieri - Akinfeev (CSKA), Gabulov (Club Brugge), Lunyov (Zenit), Guilherme Marinato (Lokomotiv), Dzhanayev (Rubin Kazan)

- Akinfeev (CSKA), Gabulov (Club Brugge), Lunyov (Zenit), Guilherme Marinato (Lokomotiv), Dzhanayev (Rubin Kazan) Difensori - S.Ignashevich (CSKA), Ignatyev (Lokomotiv), Kombarov (Spartak), Smolnikov (Zenit), Kudryashov (Rubin), Granat (Rubin), Neustädter (Fenerbahce), Semyonov (Akhmat), Kutepov (Spartak), Rausch (Dynamo), Mário Fernandes (CSKA)

- S.Ignashevich (CSKA), Ignatyev (Lokomotiv), Kombarov (Spartak), Smolnikov (Zenit), Kudryashov (Rubin), Granat (Rubin), Neustädter (Fenerbahce), Semyonov (Akhmat), Kutepov (Spartak), Rausch (Dynamo), Mário Fernandes (CSKA) Centrocampisti - Zhirkov (Zenit), Glushakov (Spartak), Dzagoev (CSKA), Samedov (Spartak), Golovin (CSKA), Yerokhin (Zenit), Cheryshev (Villarreal), Zobnin (Spartak), Gazinsky (Krasnodar), Kuzyayev (Zenit), An.Miranchuk (Lokomotiv), Shvets (Akhmat), Tashayev (Dynamo)

- Zhirkov (Zenit), Glushakov (Spartak), Dzagoev (CSKA), Samedov (Spartak), Golovin (CSKA), Yerokhin (Zenit), Cheryshev (Villarreal), Zobnin (Spartak), Gazinsky (Krasnodar), Kuzyayev (Zenit), An.Miranchuk (Lokomotiv), Shvets (Akhmat), Tashayev (Dynamo) Attaccanti - Smolov (Krasnodar), Dzyuba (Arsenal Tula), Al.Miranchuk (Lokomotiv), Poloz (Zenit), Zabolotny (Zenit), Chalov (CSKA)

Senegal, Gruppo H - CT: Aliou Cisse

Portieri - Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya)

- Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya) Difensori - Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover), Moussa Wague(Eupen)

- Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover), Moussa Wague(Eupen) Centrocampisti - Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Ismaila Sarr (Rennes)

- Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Ismaila Sarr (Rennes) Attaccanti - Keita Balde (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mane (Liverpool), Mbaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor)

Serbia, Gruppo E - CT: Mladen Krstajic

La Serbia non ha ancora ufficializzato la sua lista

Spagna, Gruppo B - CT: Julen Lopetegui

La Spagna non ha ancora ufficializzato la sua lista

Svezia, Gruppo F - CT: Janne Andersson

Portieri - Olsen (FC Copenhagen), K.Johnsson (Guingamp), Nordfeldt (Swansea City)

- Olsen (FC Copenhagen), K.Johnsson (Guingamp), Nordfeldt (Swansea City) Difensori - Lustig (Celtic), Nilsson-Lindelöf (Manchester United), Granqvist (Krasnodar), Augustinsson (Werder Brema), Krafth (Bologna), Helander (Bologna), Jansson (Leeds United), Martin Olsson (Swansea City)

- Lustig (Celtic), Nilsson-Lindelöf (Manchester United), Granqvist (Krasnodar), Augustinsson (Werder Brema), Krafth (Bologna), Helander (Bologna), Jansson (Leeds United), Martin Olsson (Swansea City) Centrocampisti - Forsberg (RB Lipsia), Claesson (Krasnodar), Ekdal (Amburgo), Larsson (Hull City), Durmaz (Tolosa), Rohdén (Crotone), Hiljemark (Genoa), G.Svensson (Seattle Sounders)

- Forsberg (RB Lipsia), Claesson (Krasnodar), Ekdal (Amburgo), Larsson (Hull City), Durmaz (Tolosa), Rohdén (Crotone), Hiljemark (Genoa), G.Svensson (Seattle Sounders) Attaccanti - Toivonen (Tolosa), Berg (Al Ain), Guidetti (Alavés), Kiese Thelin (Waasland-Beveren)

Svizzera, Gruppo E - CT: Vladimir Petkovic

La Svizzera non ha ancora ufficializzato la sua lista

Tunisia, Gruppo G - CT: Nabil Maaloul

Portieri - Mathlouthi (Al-Batin), Cherifia (Espérance), Ben Mustapha (Al-Shabab), Hassen (Châteauroux)

- Mathlouthi (Al-Batin), Cherifia (Espérance), Ben Mustapha (Al-Shabab), Hassen (Châteauroux) Difensori - Nagguez (Zamalek), Bronn (Gent), Bedoui (Étoile du Sahel), Benalouane (Leicester City), Ben Youssef (Kasımpasa), Meriah (CS Sfaxien), Mohsni (Dundee United), Chemmam(Espérance), Haddadi (Dijon), Maaloul (Al Ahly)

- Nagguez (Zamalek), Bronn (Gent), Bedoui (Étoile du Sahel), Benalouane (Leicester City), Ben Youssef (Kasımpasa), Meriah (CS Sfaxien), Mohsni (Dundee United), Chemmam(Espérance), Haddadi (Dijon), Maaloul (Al Ahly) Centrocampisti - Skhiri (Montpellier), Ben Amor (Al-Ahli), Chaalali (Espérance), Laribi (Cesena), Sassi (Al-Nassr), Khalil (Club Africain), Khaoui (Troyes), Larbi (Tours), Sliti (Dijon)

- Skhiri (Montpellier), Ben Amor (Al-Ahli), Chaalali (Espérance), Laribi (Cesena), Sassi (Al-Nassr), Khalil (Club Africain), Khaoui (Troyes), Larbi (Tours), Sliti (Dijon) Attaccanti - Ben Youssef (Al-Ettifaq), Badri (Espérance), Srarfi (Nizza), Akaïchi (Al-Ittihad), Khazri(Rennes), Khalifa (Club Africain)

Uruguay, Gruppo A - CT: Óscar Tabárez