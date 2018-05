Liga: tutti i verdetti della stagione 2017/2018

Liga, festa Betis: il 2-1 al Malaga vale il ritorno in Europa League

Liga, 5 fotogrammi per descrivere Barcellona-Real Madrid: boom Clasico

Liga, addio imbattibilità per il Barcellona: il Levante vince 5-4!

La classifica marcatori della Liga è sempre una questione tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per il secondo anno consecutivo, a vincere il trofeo Pichichi è la Pulce , con 8 reti di vantaggio su CR7.

Europa League - Il Betis è sicuramente la favola di questo campionato, l'altra squadra di Siviglia ha infatti centrato inaspettatamente la qualificazione in Europa League. Ad occupare gli altri due posti disponibili sono il Villareal (5°) e lo stesso Siviglia, che dovrà passare prima per la fase play-off.

Passiamo ai verdetti di questa 87esima edizione: a conquistare i quattro posti disponibili per la Champions League , oltre al Barcellona ed ai campioni europei in carica del Real Madrid, sono l'Atletico Madrid e il Valencia, dopo la bella stagione chiusa al quarto posto.

È da anni che la Liga regala emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati di calcio: quest'anno a vincere il campionato spagnolo 2017/2018 è il Barcellona di Valverde. Il club catalano ha portato a casa il suo 25° titolo con quattro giornate di anticipo. A salire sul secondo gradino del podio è l'Atletico Madrid di Simeone, che ha concluso una splendida stagione con il trionfo a Lione nella finale di Europa League. Solo terzo posto, invece, per il Real Madrid di Zinedine Zidane.

