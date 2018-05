Ormai prossimo a lasciare l'Atletico Madrid, il francese firmerà un contratto con il Barcellona che lo renderà il secondo più pagato del club, superato soltanto da Leo Messi.

un'ora fa di Simone Cola

Un trofeo per dirsi addio: l'Europa League conquistata lo scorso 16 maggio è stata la prima coppa conquistata in carriera da Antoine Griezmann e allo stesso tempo il suo regalo per salutare l'Atletico Madrid, la squadra dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni consacrandosi come uno degli attaccanti più forti al mondo.

Una partita speciale e che ha visto il francese assoluto protagonista con una doppietta e l'assist per Gabi nel 3-0 con cui i Colchoneros hanno steso l'Olympique Marsiglia, un ultimo splendido ballo insieme prima di separarsi: sarebbe già dovuto accadere un anno fa, quando alla fine Le Petit Diable decise di restare una stagione in più alla corte di Simeone, consapevole che le difficoltà finanziarie non avrebbero permesso al club di sostituirlo al meglio. Stavolta però è finita davvero: Antoine Griezmann lascerà il Wanda Metropolitano nel prossimo calciomercato, trasferendosi al Barcellona.

Qui il francese andrà a formare un tridente offensivo da sogno con Leo Messi e Luis Suarez, e per averlo i blaugrana pagheranno la clausola di rescissione che dal 1° luglio scenderà a 100 milioni, una cifra più che ragionevole con i prezzi del mercato odierno per un giocatore di razza quale l'ormai ex-stella dell'Atletico. Il magazine sportivo Sport svela anche l'entità del contratto che Griezmann firmerà con i catalani e che lo collocherà tra i calciatori più pagati al mondo: un quinquennale da 15 milioni netti a stagione.

Getty Images Dopo averlo a lungo affrontato come avversario, prima con la Real Sociedad e poi con l'Atletico Madrid, dalla prossima stagione Griezmann giocherà insieme a Messi al Barcellona.

Non finisce qui: per completare quello che sarà senza dubbio il suo principale colpo di calciomercato, il Barcellona sborserà, come ormai è abitudine in trasferimenti di questo livello, un sostanzioso bonus alla firma al talento francese, oltre a inserire nel contratto una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obbiettivi, soprattutto trofei nazionali e continentali.

A 27 anni, dopo una carriera spesa interamente in Spagna - prima alla Real Sociedad e poi all'Atletico Madrid - Antoine Griezmann è ansioso di misurarsi con il meglio che il calcio mondiale possa offrire. Non resta che aspettare l'ufficialità di un affare ormai annunciato per il prossimo calciomercato, che potrebbe arrivare prima dell'apertura dello stesso prevista per il 1° luglio: sebbene soltanto da quel giorno la clausola rescissoria del francese passerà da 200 a 100 milioni, infatti, le parti starebbero lavorando per trovare un accordo già nel prossimo mese, in modo da permettere a Griezmann di concentrarsi unicamente sui Mondiali, dove è atteso come uno dei protagonisti principali dopo aver vinto i premi di capocannoniere e miglior giocatore agli ultimi Europei.