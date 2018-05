Stavolta la Champions League, in passato scudetti e coppe: la classica tra i biancocelesti e i nerazzurri ha vissuto tanti momenti storici. Riviviamoli insieme.

18 minuti fa di Stefano Fiori

Il 2, il 5, il 6, il 18. Da oggi in poi, anche il 20. Non stiamo dando i numeri, casomai a farlo è il mese di maggio: sono i giorni decisivi, i giorni campali nella storia di Lazio-Inter. Stavolta in ballo c'è l'ultimo biglietto per la Champions League, in passato la posta in palio ha visto scorrere scudetti mancati, scudetti conquistati e tante coppe. Non solo a maggio, certo: anche agosto e settembre, con le due Supercoppe italiane vinte dai biancocelesti, hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti della sfida tra le Aquile e i nerazzurri.

A tutti gli effetti, Lazio-Inter è una delle grandi classiche del calcio italiano. Toccano quota 169 gli incontri ufficiali tra le due formazioni: il primo risale all'1-1 del 27 ottobre 1929. L'Inter guida il bilancio con 68 vittorie, contro le 42 della Lazio (58 i pareggi). Situazione ribaltata se si considera l'Olimpico come unico palcoscenico: in campionato, su 74 match, i capitolini hanno avuto la meglio in 26 occasioni, sei in più dei meneghini (per 28 volte è finita in parità).

In questo faccia a faccia, lungo quasi un secolo, sono soprattutto gli ultimi venti anni a essere stati scanditi da finali e incontri decisivi. E sono sei, in particolare, i precedenti dal peso specifico elevatissimo. A cominciare dalla finale di Coppa Uefa 1997/98, l'unico trofeo conquistato nell'era Ronaldo, passando per la "rivincita" biancoceleste nelle coppe nazionali. Fino al vero e proprio psicodramma nerazzurro del 5 maggio 2002 o alla notte dell'"Oh nooo" e dell'Olimpico tutto schierato dalla parte dell'allora formazione di José Mourinho.

Lazio-Inter, sono 6 i precedenti storici

Prima di vivere lo scontro finale per la Champions, ripercorriamo allora i sei capitoli più celebri di Lazio-Inter. Si parte da una serata parigina di 20 anni fa, si arriva al 2 maggio 2010.

La finale di Coppa Uefa al Parco dei Principi

È la prima finale di Coppa Uefa in gara secca: l'anno prima, nella doppia sfida, la stessa Inter aveva ceduto il passo allo Schalke 04. Al secondo tentativo - e dopo quattro anni dall'ultimo successo dell'era Pellegrini - Massimo Moratti può festeggiare il suo primo trofeo da presidente. Ci riesce contro una Lazio alla prima apparizione assoluta in una finale europea e reduce dal fresco trionfo in Coppa Italia (contro il Milan). Quella biancoceleste è una squadra in piena rampa di lancio, ma al Parco dei Principi - in quel 6 maggio 1998 - si arrende di fronte all'Inter di Zamorano, Javier Zanetti e soprattutto Ronaldo: il doppio passo di fronte a Marchegiani è il sigillo del Fenomeno sul 3-0 di Parigi.

La Coppa Italia della Lazio tricolore

Prima lo Scudetto, in quel romanzesco 14 maggio con la radiolina sintonizzata su Perugia. Poi la Coppa Italia: sono i mesi, gli anni della Lazio più vincente di sempre. Nella doppia sfida con l'Inter, è il ritorno del 18 maggio 2000 a consegnare la Coppa Italia nelle mani di Alessandro Nesta. Al termine di uno 0-0 che rende decisivo, a conti fatti, il 2-1 biancoceleste nell'andata del 12 aprile. Una notte che purtroppo verrà segnata dalle urla di dolore di Ronaldo: il brasiliano si accascia a terra di fronte a Couto, il tendine rotuleo è saltato di nuovo. Per rivedere il Fenomeno in campo, bisognerà aspettare un anno e mezzo lunghissimo.

Il bis biancoceleste in Supercoppa

È una Lazio cannibale, quella che - trascorsa l'estate - festeggia il triplete nazionale: dopo il campionato e la Coppa Italia, l'8 settembre fa il suo ingresso in bacheca anche la Supercoppa. La gara dell'Olimpico contro l'Inter è uno spettacolo ricchissimo di gol: prima il vantaggio di Robbie Keane, poi il sorpasso con la prima doppietta italiana di Claudio Lopez. I biancocelesti allungano quindi su rigore con Mihajlovic, ma Farinos accorcia e riporta la squadra di Marcello Lippi sotto di un gol. Il botta e risposta che chiude il match è invece firmato da Stankovic e dalla meteora Vampeta: il 4-3 finale consegna all'undici di Sven-Goran Eriksson l'ennesimo successo stagionale.

Le lacrime del 5 maggio

Dalle lacrime per l'infortunio di due anni prima a quelle, sconsolate, per una beffa che non si sarebbe mai aspettato: Ronaldo che cela a fatica il pianto è l'immagine più simbolica della giornata più assurda nella storia dell'Inter. A 13 anni dall'ultimo Scudetto, i nerazzurri erano ormai pronti a interrompere il digiuno: alla squadra di Hector Cuper servivano gli ultimi tre punti, per rendere vane le vittorie della Juventus a Udine e della Roma a Torino. All'Olimpico, il gemellaggio tra laziali e interisti - e lo spauracchio di un tricolore giallorosso - portano l'intero stadio a sperare in un successo dei milanesi. Nella giornata che vede protagonista Karel Poborsky, autore di una doppietta polemica, ma anche l'ex Simeone (autore del terzo gol biancoceleste), è la Lazio a vincere: il 4-2 consegna lo Scudetto alla Juventus e lascia nello sconforto più totale i giocatori e i tifosi nerazzurri.

Ancora Supercoppa, ancora Lazio

Getty Images Nell'agosto 2009, Lazio-Inter vale la Supercoppa Italiana: a Pechino vincono a sorpresa i biancocelesti

Il salto temporale è notevole, le epoche sono cambiate. È l'alba della stagione che lancerà l'Inter di José Mourinho nella storia, è l'anno del Triplete. Una cavalcata epica, che inizia però con un intoppo non previsto: il ko in Supercoppa Italiana. L'8 agosto 2009, nel suggestivo Bird's Nest di Pechino, è l'outsider Lazio a conquistare la terza edizione della sua storia. Sulla panchina biancoceleste non c'è più Delio Rossi (aveva vinto lui la Coppa Italia contro la Sampdoria), ma Davide Ballardini: per l'attuale tecnico del Genoa, sarà l'unica gioia di un'esperienza che si sarebbe presto conclusa con l'esonero. In Cina, decidono il rocambolesco vantaggio di Matuzalem e il raddoppio di Tommaso Rocchi: inutile il 2-1 di Samuel Eto'o.

"Oh nooo" e il 2-0 che vale mezzo Scudetto

Triplete nerazzurro, dicevamo. Il 2 maggio 2010, il tassello più importante sullo Scudetto dell'Inter arriva proprio all'Olimpico, contro la Lazio di Edy Reja. Walter Samuel e Thiago Motta firmano il 2-0 che permette ai nerazzurri di portarsi a due punti di vantaggio sulla Roma: i giallorossi, appena una settimana prima, avevano perso il match point in casa contro la Sampdoria. Proprio per evitare che gli eterni rivali potessero riportarsi in testa alla classifica, tutti i tifosi laziali presenti allo stadio tifano esplicitamente per una vittoria dell'Inter contro la propria squadra: è la notte dello striscione "Oh nooo", commento sarcastico che accoglie una sconfitta che non procura fastidio. Nelle ultime due giornate, poi, la corazzata di Mourinho blinderà il 18° e finora ultimo scudetto della storia nerazzurra.