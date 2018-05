I titoli si dividono fra il week-end di campionato che ci aspetta e il futuro di Allegri alla Juventus. In Spagna si celebra Iniesta che lascerà Barcellona.

3 ore fa di Daniele Minuti

L'ultimo week-end del campionato italiano 2017/2018 è iniziato e in questo fine settimana sono in programma molte partite dal significato particolare, prima fra tutte Lazio-Inter di domenica sera che ci svelerà la quarta squadra qualificata per la prossima Champions League.

In più questo pomeriggio la Juventus festeggerà il suo settimo Scudetto consecutivo nella partita casalinga contro il Verona. Grande attenzione anche su Buffon, che oggi giocherà l'ultima con la maglia della Vecchia Signora.

Sono questi i temi, a cui va aggiunto quello sul futuro di Allegri, a guadagnarsi i titoli dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa, mentre in Francia si pensa alla Ligue 1. In Spagna invece l'attenzione è tutta per l'ultima di Iniesta col Barcellona.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Gli Acchiappafantasmi"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata a Lazio-Inter di domani sera, partita che varrà la Champions League. In taglio alto troviamo l'articolo sull'addio di Buffon alla Juventus dopo l'incontro col Verona di questo pomeriggio.

Corriere dello Sport: "Juve, dammi il 5"

Anche l'apertura del Corriere dello Sport è dedicata alla Juventus ma non a Buffon: il titolo principale è su Allegri che ieri ha parlato in conferenza stampa assicurando che anche nella prossima stagione sarà seduto sulla panchina dei bianconeri.

Tuttosport: "3 mosse per tenere Allegri"

Chiudiamo il tour italiano dei giornali sportivi presenti nella nostra rassegna stampa con Tuttosport, che si concentra sulla Juventus: oggi i bianconeri giocheranno l'ultima partita di campionato e saluteranno Gigi Buffon, mentre si pensa già al futuro con Allegri.

L'Equipe: "La guerre des trois"

Apriamo lo sguardo all'estero con l'Equipe, che dà spazio al sabato di Ligue 1 che ci aspetta: Olympique Marsiglia, Lione e Monaco giocano per guadagnarsi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

As: "Cristiano pasa la ITV"

Il quotidiano madrileno As apre su Cristiano Ronaldo, che ha recuperato dalla botta presa nel Clasico e nella partita del Real Madrid contro il Villarreal giocherà per prepararsi al meglio in vista della finale di Kiev.

Sport: "Gracias, Don Andrés"

Andrés Iniesta domani sera giocherà la sua ultima partita con la maglia del Barcellona e i giornali sportivi catalani come Sport non possono fare a meno di celebrarlo dopo una carriera intera passata in Catalogna.

Mundo Deportivo: "A sus pies"

È ancora un tributo a Iniesta a dominare la pagina del Mundo Deportivo di oggi: il centrocampista spagnolo ieri ha parlato per l'ultima volta da giocatore del Barcellona. Dall'anno prossimo giocherà probabilmente in Giappone.

Marca: "Grandioso"

La prima pagina di Marca celebra la grande vittoria del Real Madrid di basket contro il CSKA. La squadra spagnola si è conquistata la finale di Eurolega dove affronterà i Fenerbache di Datome e Melli.

A Bola: "Bruno, no banco? Não!"

L'ultimo giornale sportivo della nostra rassegna stampa per sabato 19 maggio è la Bola, che ancora una volta dedica la sua prima pagina alla difficile situazione in casa Sporting Lisbona: il presidente Bruno de Carvalho sarebbe coinvolto nell'aggressione a staff e squadra.