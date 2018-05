I biancorossi chiudono il campionato al settimo posto e faranno quindi i preliminari di Europa League. Ben 35 punti su 55 sono stati conquistati in casa.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Non una grande stagione, chiusa però con l'obiettivo minimo. Il Siviglia vince la 38esima giornata della Liga spagnola e si conferma al settimo posto con 55 punti. Per battere l'Alaves oggi è bastato il gol di Ben Yedder al 28' (assist di Vazquez). I biancorossi parteciperanno ai preliminari di Europa League. L'Alaves chiude invece con un dignitoso 13esimo posto.

Liga, Siviglia-Alaves 1-0: la gara

Caparros schiera il Siviglia con il 4-4-2 con Ramirez e Ben Yedder in attacco ma anche Vazquez e Nolito sugli esterni. I padroni di casa partono forte con Ramirez che al 5', dopo una bella azione, spara fuori da ottima posizione. Al 14' acuto dell'Alaves che sfiora il vantaggio con Sobrino: dopo una serie di dribbling però il suo tiro si stampa sul palo. Al 28' il Siviglia passa in vantaggio: su bella intuizione di Vazquez è reattivo Ben Yedder che trafigge Pacheco realizzando l'1-0. Al 39' i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio: Vazquez si interisce bene in area di rigore e calcia, ma Pacheco questa volta si salva sul palo.

85' | 1-0 | Goal disallowed for #SevillaFC 😥 Vázquez had the ball in the back of the net after a great cross from @Miguel_layun but was ruled offside #vamosmisevilla #SevillaFCAlavés — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 19, 2018

Il Siviglia resiste: la ripresa

Nella ripresa il ritmo si abbassa notevolmente, con l'Alaves che fa poco per cercare il pareggio. Al 57' ci prova Bojan, ma il suo tiro non inquadra lo specchio. Al 69' c'è invece l'occasione per Vazquez, il più attivo dei suoi, con Ely che però è bravo a chiudere all'ultimo. Al 76' si rivede Ben Yedder, ma il suo colpo di testa è impreciso. All'85' il Siviglia raddoppia, ma il gol viene annullato: su cross di Layun Vazquez anticipa tutti e trafigge il portiere, ma si trovava in fuorigioco. Finisce comunque così, col Siviglia che totalizza 10 punti nelle ultime 4 partite e raggiunge l'Europa League. O almeno i preliminari.