L'ex nerazzurro torna a parlare di quel celebre Lazio-Inter del 5 maggio 2002.

un'ora fa

Lazio e Inter si giocano la qualificazione in Champions League. Domenica sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico le due formazioni si affrontano nell'ultima giornata di Serie A in quella che rappresenta una vera e propria finale. La squadra di Inzaghi ha a disposizione due risultati su tre, con un pareggio e una vittoria volerrebbe in Champions. Gli Spalletti boys sono invece condannati alla vittoria.

Per l'ennesima volta Lazio-Inter rappresenterà un match fondamentale. Come successo in quel 5 maggio 2002, quando i nerazzurri si giocavano lo Scudetto all'ultima giornata. Finì 4-2 per i biancocelesti, protagonista in positivo fu Poborsky con una doppietta, in negativo l'ex difensore Vratislav Gresko. Che a La Gazzetta dello Sport è tornato proprio a parlare di quella partita togliendosi diversi sassolini dalla scarpa.

Credo che ognuno - ha esordito Gresko - debba prendersi le sue responsabilità. Io mi prendo le mie, ma quel giorno non ero certo io a dover esssere decisivo. Il retropassaggio che favorì il gol di Poborsky? Credevo che Toldo uscisse, la verità però è che nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Se avessimo vinto sarebbero cambiate tante cose, ma io sono dell'idea che non bisogna mai voltarsi indietro. Qualche anno dopo l'Inter ha vinto tutto

Gresko continua a far riaffiorare i ricordi: