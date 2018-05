Nel corso della partita contro l'Hellas Verona i tifosi bianconeri hanno iniziato a cantare il coro tanto caro ai tifosi azzurri. Il finale però stato cambiato.

un'ora fa

Juventus-Hellas Verona, ultima giornata di Serie A. Una partita che non conta nulla per la classifica ma che ha un peso specifico smisurato per i suoi contenuti: sarà infatti l'ultima di Gigi Buffon con la maglia bianconera.

All'Allianz Stadium è una grande festa, non potrebbe essere altrimenti dopo il successo del settimo Scudetto arrivato una settimana fa e dopo la quarta Coppa Italia consecutiva conquistata qualche giorno prima.

Intanto durante il match ha iniziato a levarsi un coro spiacevole che ai tifosi del Napoli sarà suonato familare. Sì, è "Abbiamo un sogno nel cuore", creato sulle note della canzone di Noemi "Un vuoto a perdere". I tifosi bianconeri hanno però cambiato il finale trasformandolo in un'offesa da condannare. "Napoli torna campione" è stato sostituito con "Napoli usa il sapone".