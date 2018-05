Nazionale, come sarà l'Italia di Roberto Mancini

Non c'è Daniele De Rossi, ci sono invece volti nuovi come il difensore del Chelsea Emerson Palmieri Dos Santos, il difensore della Juventus Mattia Caldara, il centrocampista del Torino Daniele Baselli, il centrocampista del Crotone Rolando Mandragora e l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi.

Roberto Mancini ha fatto le sue scelte e ha reso nota la lista dei suoi primi convocati da commissario tecnico dell'Italia. Sono 30 nomi tra cui spicca il ritorno di Mario Balotelli così come quello di Simone Zaza.

Il nuovo commissario tecnico azzurro ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda.

