Harry e Meghan sposi: gli sportivi presenti al Royal Wedding

Tra gli invitati al matrimonio dell'anno presenti anche David Beckham e Serena Williams.

2 ore fa

Harry e Meghan si sono detti sì. Alla St. George Chapel del castello di Windsor, è andato in scena il royal weedding, il matrimonio più atteso dell'anno tra il principe e l'attrice afroamericana. Che dopo aver percorso la prima parte della navata da sola, è stata accompagnata all'altare dal principe Carlo visto l'assenza del padre, Thomas Markle, reduce da un'operazione al cuore.

In chiesa c'erano 600 persone, di cui solo 200 parteciperanno al ricevimento a Frogmore House. Tra questi anche due leggende dello sport come l'ex centrocampista del Manchester United David Beckham, accompagnato ovviamente dalla moglie Victoria, e la tennista statunitense Serena Williams (amica della neo Duchessa di Sussex), arrivata al fianco del marito Alexis Ohanian.

Il duca e la duchessa di Sussex (questo il titolo conferito dalla regina Elisabetta II a Harry e Meghan) non riceveranno regali personali ma hanno chiesto di fare donazioni indicando sette associazioni benefiche. Le nozze sono costate 36 milioni di euro contro i 22 spesi per William e Kate, 34 invece i milioni necessari per mantenere al massimo i livelli di sicurezza. Altre cifre: l'abito di Meghan è costato 150 mila euro, quello di Harry solo 9 mila.