Il Chelsea ha vinto l'ottava FA Cup della sua storia battendo 1-0 il Manchester United a Wembley. Nel post-partita ai microfoni di FOX Sports ha parlato il manager dei Blues Antonio Conte:

Vincere in Inghilterra non è mai facile, in due anni abbiamo vinto Premier League e FA Cup con tante rivali agguerrite, non è semplice. Oggi la partita l'abbiamo vinta perché abbiamo avuto l'umiltà e la voglia di lavorare tanto. Abbiamo vinto per l'impegno, sono contento, i giocatori mi hanno dimostrato voglia, sacrificio e determinazione. Al di là di tutte le speculazioni che ci sono state fin dalla prima partita. Io accetto tutto, ma alla lunga voci simili condizionano il giocatore. Il Manchester United in questo momento è superiore a noi, oggi abbiamo invertito il pronostico