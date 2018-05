Blues e Red Devils a caccia di un trofeo per non chiudere la stagione a bocca asciutta

0 condivisioni

12 minuti fa

Il tempo del calcio di Wembley è pronto a ospitare la finale della 137ª edizione della FA Cup (fischio d'inizio alle ore 18.15 su FOX Sports, canale 204 di Sky). Di fronte ci saranno Chelsea e Manchester United, Antonio Conte e José Mourinho. Per Blues e Red Devils questa è l'ultima occasione di chiudere la stagione con almeno un trofeo.

Il Chelsea ha infatti concluso al quinto posto in Premier League, è stato eliminato dall'Arsenal in semifinale di Coppa di Lega e in Champions League non ha superato l'ostacolo Barcellona agli ottavi di finale.

Il Manchester United si è invece piazzato al secondo posto in Premier League, ha perso incredibilmente contro il Bristol City nei quarti di Coppa di Lega e agli ottavi di Champions League contro il Siviglia allora allenato da Montella.

Finale FA Cup, le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

Chelsea(3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Fabregas, Kanté, Bakayoko, Alonso; Giroud, Hazard.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Young; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Sanchez; Lukaku.