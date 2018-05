I due manager si abbracciano a lungo dopo la finale di FA Cup che ha visto il Chelsea battere 1-0 il Manchester United.

un'ora fa

Il Chelsea ha vinto l'ottava FA Cup della sua storia. A Wembley il Manchester United è stato sconfitto 1-0, a decidere il rigore trasformato nel primo tempo da Eden Hazard. È stato un match bloccato, molto tattico, quasi una partita a scacchi.

A volerla giocare così i due manager Antonio Conte e José Mourinho, che a fine partita si sono scambiati un abbraccio stupendo. Al triplice fischio di Oliver l'ex tecnico della Juventus è impazzito di gioia, lo Special One è andato subito a cercarlo per fargli i complimenti.

È la quarta volta che Conte batte Mourinho, due invece i successi del portoghese contro l'italiano che dopo la Premier League vinta all'esordio in Inghilterra riesce a chiudere anche questa stagione alzando un trofeo del cielo. Resta a bocca asciutta Mou (come gli era già successo nel 2013/14, 2015/16 e 2017/18), alla prima finale persa in Inghilterra e che nella passata annata aveva vinto il Community Shield, la Coppa di Lega e l'Europa League.