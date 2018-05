Una doppietta di Rebic e un gol di Gacinovic piegano i campioni di Germania: Niko Kovac fa uno scherzetto alla sua futura squadra, Heynckes va in pensione.

19 mag 2018

Incredibile ma vero, il Bayern Monaco in Germania può perdere. È successo all'Olympiastadion di Berlino dove andava in scena la finale della 75esima edizione della Coppa di Germania. A vincerla, imponendosi per 3-1, è stato l'Eintracht Francoforte di Niko Kovac, prossimo tecnico proprio dei bavaresi.

Il 46enne allenatore croato prenderà il posto del 73enne Jupp Heynckes, che sperava andare in pensione e dire definitivamente addio al Bayern con una vittoria ma deve accontentarsi della vittoria della Bundesliga.

A sbloccare il match all'11' è l'ex Fiorentina Rebic, al 53' il pareggio firmato da Lewandowski. Torna avanti l'Eintracht all'82' ancora con Rebic, poi al 96' la chiude Gacinovic che segna a porta vuota dopo che anche Ulreich era salito su un calcio d'angolo. Con questo successo l'Eintracht si qualifica alla fase a gironi di Euopa League, mentre il Lipsia che si era classifica sesto dovrà passare per i preliminari.