Ospiti dello studio pre partita della finale di FA Cup vinta 1-0 dal Chelsea contro il Manchester United, Sinisa Mihajlovic e Fabio Capello hanno parlato del futuro di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana ai microfoni di Fox Sports (canale 204, Sky).

Diventare ct della propria Nazionale - ha esordito Mihajlovic - credo sia la cosa più bella che ti possa capitare, va al di là dell'aspetto economico ed è un'esperienza che rimane a vita. Io ho avuto la fortuna di allenare la Serbia. Per l'Italia credo che Mancini sia la scelta giusta. Per gli Azzurri ha rinunciato a un grande contratto in Russia, fa capire quanto voglia allenare la Nazionale. Farà bene, ma bisogna vedere anche la squadra che ha a disposizione. Credo che manchino i giocatori. Ripeto, è l'uomo giusto per me, vedremo se riuscirà anche a ottenere risultati. Lui è motivato e contento, speriamo faccia bene