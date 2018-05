L'ex tecnico dei biancorossi aveva detto che non era possibile arrivare sotto ai cugini: a distanza di mesi è stato smentito dai fatti.

4 ore fa

Il Betis chiude la Liga 2017/2018 al sesto posto davanti ai cugini del Siviglia. Uno scenario a cui Vincenzo Montella non pensava minimamente all'inizio della sua avventura andalusa tanto da dichiarare: "Se il Betis può superare il Siviglia? No, non è una possibilità".

Le cose poi sono andate diversamente, l'Aeroplanino ha raggiunto i quarti di finale di Champions League uscendo contro il Manchester United ma in Liga i risultati sono stati disastrosi. A cominciare dal suo esordio in cui i rojiblancos hanno perso 5-3 proprio nel derby contro il Betis.

Addirittura è stata messa a rischio la qualificazione in Europa League, raggiunta al fotofinish ma attraverso tre turni preliminari. Chi invece si è qualificato direttamente alla fase a gironi è il Betis, i cui tifosi non hanno dimenticato le parole di Montella. E oggi, a distanza di mesi, hanno creato una maglia per deriderlo con su scritto: "Montella, contigo empezo todo". Ovvero: "Montella, con te è iniziato tutto"