Il presidente Bartomeu ha svelato la divisa per la prossima annata. I giocatori la indosseranno per la prima volta contro la Real Sociedad.

L'appuntamento di domenica per il Barcellona sarà decisamente speciale: i catalani alle 20:45 saluteranno i propri tifosi chiudendo la stagione al Camp Nou nell'ultima partita del campionato spagnolo contro la Real Sociedad.

L'incontro non ha alcun valore per quanto riguarda la classifica della Liga, dominata dai blaugrana che l'hanno vinta già da diverse settimane. Però sarà l'ultima occasione in cui vedremo Andrés Iniesta indossare la maglia del Barça, visto che il centrocampista spagnolo lascerà la Spagna in estate.

Un'altra novità per la partita di domenica sera però sarà proprio la divisa indossata dai giocatori del Barcellona: oggi infatti è stata ufficialmente presentata la maglietta che i calciatori del club campione di Spagna useranno per la stagione 2018/2019.

Per svelare la nuova divisa dei blaugrana è stato tenuto un evento alla piscina municipale di Montjuïc a cui ha partecipato non soltanto il presidente Bartomeu ma anche il sindaco di Barcellona Ada Colau.

Speriamo di raggiungere tanti successi con questa maglia, che è un orgoglio per il club.

Le maglie dell'annata 2018/2019 avranno uno stile più classico rispetto a quelle viste con questi mesi: si torna infatti al design con le strisce di grandezza regolare e non asimmetriche. Strisce che saranno 10, una per ogni distretto della città catalana.

Il debutto della nuova maglia arriverà proprio nel posticipo contro la Real Sociedad, cosa che la rende immediatamente storica in quanto sarà l'ultima del Barcellona indossata da Iniesta, per cui è prevista la passerella al Camp Nou.