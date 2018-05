A poche ore dalla tappa del tour europeo, la Superstar femminile più amata degli ultimi anni ha parlato ai nostri microfoni: "Adoro il cibo e i tifosi del vostro splendido Paese".

un'ora fa di Daniele Rocca

Mistero, magia, metamorfosi. C'è tutto questo in Sasha Banks e nei suoi capelli viola. Il look è completato da un cappelletto di lana ed enormi occhiali da sole: si presenta così ai cronisti presenti al Majestic di Torino, sede della conferenza stampa che precede la tappa del tour europeo della WWE.

Il fascino mistificatorio nasconde una indole decisa e caparbia. Il suo obiettivo è quello di tornare a conquistare il titolo di campionessa femminile e, almeno stavolta, difenderlo il più possibile. Lei che la cintura l'ha vinta 4 volte (WWE Raw Women's Championship) e altrettante l'ha persa nel giro di pochi giorni.

⚠DOMANI!⚠ Per non perdervi neanche un momento delle tappa italiana del tour di RAW a Torino, seguiteci passo passo sulle nostre pagine social! Le sorprese non mancheranno 😉Hashtag ufficiali: #WWETurin #WWELive pic.twitter.com/yl2xu1eSkM — WWE Italia (@WWE_Ufficiale) May 17, 2018

Nonostante tutto, resta lei la Superstar femminile più amata degli ultimi cinque anni. Da Miss Mercedes (suo ring name in origine) a Sasha Banks, i tifosi sono letteralmente impazziti per la sua metamorfosi. Lo stile nel combattimento e il look sempre stravagante l'hanno fatta entrare nel cuore degli appassionati di WWE.

WWE in Italia, l'intervista a Sasha Banks ai microfoni di FOXSports.it

La voglia c'è, la forma anche. L'ultimo ricordo di Sasha Banks risale a WrestleMania 34: partiva da favorita per trionfare nella Battle Royal, ma il tradimento di Bayley ne ha compromesso il successo finale. La regina degli abbracci si è poi arresa nel 'one to one' contro Naomi. Attualmente invece la cintura è nella mani di Nia Jax.

Calma e concentrata, si presenta nel miglior modo possibile ai microfoni di FOXSports.it. Lei che è profondamente legata all'Italia e ai suoi tifosi:

Cosa mi piace del vostro Paese? Sicuramente i fan, sono fantastici. Adoro venire qui, mi sento a casa. E adoro anche il vostro cibo: il mio piatto preferito è la pizza.

Le Superstar STANNO ARRIVANDO e qui a Torino è tutto pronto per accoglierli! Chi saranno i talent ad essere intervistati? Stay tuned! #WWELive #WWETurin pic.twitter.com/8KXTOHXJu5 — WWE Italia (@WWE_Ufficiale) May 18, 2018

In attesa di scendere sul ring, The Boss ripercorre gli inizi della sua carriera: come si è avvicinata alla WWE e quali sono stati i suoi modelli:

Il mio stile è molto vicino a quello degli atleti messicani, come Eddie Guerrero e Rey Mysterio. Quando ho iniziato a combattere loro erano i campioni e ho preso spunto dalle loro mosse per costruire il mio modo di approcciare a questo sport.

È anche grazie a lei che la WWE ha iniziato una rivoluzione in ambito femminile. Il dualismo creato tra Sasha e Bayley sta infiammando l'entusiasmo degli appassionati: