L'ex capitano della Roma si affida a La Gazzetta dello Sport per scrivere al portierone bianconero: "Mi sento scaraventato di nuovo nelle sensazioni di dodici mesi fa...".

55 minuti fa

Gigi Buffon ha annunciato l'addio alla Juventus. A fine stagione il portierone svestirà la maglia bianconera e probabilmente, a 40 anni, affronterà un'ultima avventura prima di appendere i guanti al chiodo. Magari in Francia, dove il PSG lo accoglierebbe a braccia aperte tanto da offrirgli un contratto biennale. Per lui sarebbe l'opportunità di tentare l'ultimo assalto alla Champions League.

Intanto all'indomani della conferenza di cui si è parlato in tutto il mondo, un ex compagno di Nazionale di Gigi ha voluto dedicargli una lettera. È Francesco Totti, che solo pochi mesi fa ha smesso col calcio giocato e ha detto addio alla sua amata Roma. All'Olimpico andò in scena un addio straziante, con la leggenda giallorossa e uno stadio intero in lacrime.

"... ora che hai annunciato il tuo addio alla Juventus, caro Gigi, mi sento scaraventato di nuovo nelle sensazioni di dodici mesi fa. Non posso dirti cosa proverai domani, nel tuo stadio. Neanche so cosa ti frullerà nella testa nelle ore successive, quando deciderai se andare avanti o fermarti. Ognuno elabora le cose a modo proprio...". Di seguito la lettera integrale.