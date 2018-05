Team of the Season Bundesliga 2017/18: ecco gli 11 nomi

Bundesliga, Hassenhuttl non è più l'allenatore del Lipsia

Quasi 7 milioni di voti provenienti da tutti e 5 i continenti hanno decretato gli 11 giocatori che hanno conquistato un posto nel Team of Season Bundesliga 2017/2018 . Predominio del Bayern Monaco, che ha piazzato ben 5 giocatori.

