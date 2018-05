La squadra di Moreno Longo pareggia in casa contro il Foggia, ne approfittano i ducali che vincono e volano in Serie A. Retrocede il Novara, Virtus Entella ai playout con l'Ascoli.

45 minuti fa di Jonathan Manca

Cala il sipario sulla Serie B. La 42esima giornata ha regalato gli ultimi verdetti. Un campionato bellissimo e combattuto chiusosi in anticipo solo per colpa dell'Empoli di Andreazzoli che dal suo arrivo, alla 20esima giornata, ha cambiato il volto alla squadra. I toscani hanno preso il volo inanellando una serie di 27 risultati utili consecutivi. Mostruosi. Una squadra quasi fuori categoria e trascinata anche dai gol di Caputo e Donnarumma.

Il Frosinone si fa male da solo proprio al fotofinish. Serviva vincere contro un Foggia che non aveva più nulla da chiedere al campionato e invece è successo l'incredibile allo Stirpe con il Frosinone sotto dopo 35' e che nel secondo tempo ha avuto la forza di rimontare salvo poi subire il 2-2 nel finale grazie al bellissimo gol di Floriano. Il Parma va in paradiso e dopo sole tre stagioni dal clamoroso fallimento torna in Serie A, dove la sua storia impone che stia.

Poche variazioni nella zona bassa della classifica dove Ternana e Pro Vercelli erano già retrocesse in Serie C. Si attendeva, da questa giornata, di scoprire chi le avrebbe seguite con sette squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Alla fine è toccato al Novara retrocedere, fatale la sconfitta nello scontro diretto con la Virtus Entella che invece va ai playout assieme all'Ascoli.

Serie B, tutti i verdetti della stagione

Promozione diretta in Serie A

Sembrava tutto fatto per il Frosinone già prima della gara contro il Foggia, ma forse complici l'emozione e il grande entusiasmo della città la squadra di Moreno Longo non è riuscita a conquistare la Serie A diretta. Festeggia il Parma che torna in A dopo tre anni dal clamoroso fallimento. Una gara giocata con la testa e con la voglia contro lo Spezia e che infatti alla fine premia la squadra di D'Aversa che vince e chiude questa Serie B al secondo posto alle spalle dell'Empoli, già campione dallo scorso 28 aprile.

Playoff

⏱ Termina il match #frofog 2-2 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 18, 2018

Tutto rimandato dunque per il Frosinone che si è praticamente estromesso da solo contro il Foggia complicandosi la vita e chiudendo sul 2-2. Una partita nata male e finita peggio che la squadra di Longo era anche riuscita a ribaltare, ma il grande gol all'89' di Floriano ha di fatto chiuso i giochi per i laziali che ora dovranno giocare i playoff per provare a ritornare in Serie A. Ai playoff ci saranno anche Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. Sei squadre in lotta per un posto. Curioso sarà capire se il pareggio di oggi col Foggia avrà ripercussioni sul Frosinone o invece galvanizzerà ancora di più la squadra.

Playout e retrocessioni

FINITAAAAAA! L'Entella sbanca Novara grazie a un gol di Crimi! Tifosi, squadra e società conquistano uniti l'accesso ai playout!#ForzaEntella #SerieB #NovEnt

Novara-Entella 0-1 pic.twitter.com/uCxIaRGw98 — Virtus Entella (@V_Entella) May 18, 2018

Vittoria importantissima della Virtus Entella in coda. La squadra di Gennaro Volpe ha la meglio del Novara e resta ancora aggrappata all Serie B, ora si giocherà tutto nel playout contro l'Ascoli che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Brescia. Sconfitta contro l'Entella che condanna invece il Novara che dice addio alla Serie B raggiungendo le già retrocesse Pro Vercelli e Ternana.