Il difensore della Lazio vuole scendere in campo nella sfida contro la sua futura squadra che vale l'accesso alla prossima Champions League. Adesso tocca a Simone Inzaghi.

11 minuti fa di Simone Cola

Ancora due giorni e mezzo, tanto manca alla conclusione ufficiale della Serie A 2017/2018. Poco più di 48 ore e sapremo la terza squadra che raggiungerà in Serie B Benevento e Verona, quali squadre e con quale modalità prenderanno parte alla prossima Europa League e chi tra Lazio e Inter centrerà il quarto posto, l'ultimo rimasto che garantisce l'accesso alla fase a gironi della prossima Champions League.

Proprio quest'ultimo verdetto è quello che più ha fatto parlare negli ultimi giorni, sia per l'importanza della posta in palio sia perché l'ultima giornata di Serie A metterà una contro l'altra le due squadre coinvolte in questa corsa: domenica sera, infatti, la Lazio riceverà a Roma l'Inter di Luciano Spalletti, alla ricerca disperata di una vittoria che le permetterebbe di superare sul filo di lana proprio i biancocelesti conquistando così un posto nell'Europa che conta.

Ad aggiungere ulteriore pepe a un match che già promette tensione e incertezza si erano aggiunti nelle ultime settimane i dubbi relativi all'utilizzo da parte della Lazio di Stefan de Vrij: punto fermo della retorguardia di Simone Inzaghi, il difensore olandese ha già firmato il contratto che dalla prossima stagione lo porterà ad indossare la maglia dell'Inter finendo così per trovarsi in una situazione molto scomoda. Scendere in campo contro la sua futura squadra oppure no? Lo stesso giocatore sembrava avere dubbi a proposito, spazzati via nella serata di ieri con un messaggio ai compagni: de Vrij se la sente, vuole scendere in campo e onorare per un'ultima volta la maglia che veste dal 2014, anno del suo arrivo in Serie A.

A rivelarlo è Premium Sport, che in mattinata ha rivelato quanto avvenuto nella giornata di ieri: il difensore olandese ha avuto un lungo colloquio con i compagni, specialmente con i senatori del gruppo Immobile, Parolo, Lulic e Radu, quindi si è fermato anche a parlare privatamente con il ds Igli Tare. Evidentemente questi confronti gli hanno schiarito le idee, portandolo a comunicare nel tardo pomeriggio la decisione presa nel gruppo WhatsApp che coinvolge lo spogliatoio biancoceleste.

Così de Vrij ha deciso: vuole giocare, vuole esserci, ha avuto dei dubbi ma adesso questi sono alle spalle. La partita è troppo importante, deciderà un'intera stagione, e da vero professionista intende stare vicino ai compagni senza pensare a cosa potrebbe accadere in caso di un suo eventuale errore decisivo. Avendo riscontrato la fiducia di compagni e dirigenza l'olandese si è detto disponibile a onorare al meglio la maglia che ha indossato per quattro stagioni: a questo punto la decisione spetta a mister Simone Inzaghi.