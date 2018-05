Tra sabato 19 e domenica 20 maggio in diretta su Fox Sports tutti i match dell’ultima giornata del massimo campionato spagnolo. E la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester United!

Sabato su Fox Sports si parte alle 13 con Celta Vigo-Levante mentre alle 16.15 Leganes-Betis sarà in diretta su Fox Sports Plus. Alle 18.30 spazio alle Diretta Gol Liga con Siviglia–Alaves, Malaga–Getafe e Las Palmas–Girona. Il posticipo Villarreal-Real Madrid sarà in diretta alle 20.45 su Fox Sports Plus con la telecronaca di Dario Mastroianni.

Domenica sono 4 i match in programma. Nel pomeriggio Valencia–Deportivo in diretta alle 12.00 su Fox Sports, Athletic Bilbao–Espanyol alle 16.15 su Fox Sports e a seguire Atletico Madrid–Eibar live alle 18:30. Alle 18.15, sul 204, la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester United. La sfida tra Conte e Mourinho sarà visibile anche in streaming su SkyGo.

L’ultimo match della stagione 2017-2018 sarà Barcellona-Real Sociedad in diretta alle 20.45 su Fox Sports con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.

SABATO 19 MAGGIO

Celta Vigo-Levante in diretta alle 13.00 su Fox Sports

Leganes–Betis in diretta alle 16.15 su Fox Sports Plus

FA Cup: Chelsea-Manchester United alle 18.15 su Fox Sports

Diretta Gol Liga alle 18:30 su Fox Sports Plus

Siviglia–Alaves

Malaga–Getafe

Las Palmas-Girona

Villarreal-Real Madrid in diretta alle 20.45 su Fox Sports Plus

DOMENICA 20 MAGGIO