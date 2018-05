Quella di sabato pomeriggio sarà una partita dagli innumerevoli significati in casa Juventus: durante la sfida dell'Allianz Stadium contro il Verona innanzitutto i tifosi festeggeranno insieme alla squadra la vittoria del settimo Scudetto consecutivo.

Ma oltre alla celebrazione dell'ennesimo successo bianconero, l'incontro sarà l'occasione per dire addio a qualche giocatore che dal giorno dopo svestirà la maglia della Vecchia Signora. Il primo che viene alla mente è Gigi Buffon, ma oltre al capitano lasceranno sicuramente anche Lichsteiner e Asamoah.

Il terzino ghanese è l'unico di cui si conosce con certezza la destinazione, dato che in settimana ha svolto le visite mediche con l'Inter e all'apertura della finestra di calciomercato diventerà ufficialmente un calciatore nerazzurro. Ma prima di lasciare, l'ex Udinese ha voluto salutare l'intero mondo della Juventus.

In mattinata Asamoah ha postato sul suo profilo Twitter una vera e propria lettera indirizzata alla Juventus e ai suoi tifosi, annunciando di fatto l'addio dopo la partita di sabato e ringraziando i bianconeri per gli anni di successi.

Non ci sono parole per descrivere quanto sia difficile questa decisione. Ogni persona che fa parte di questo club rimarrà per sempre nel mio cuore.