L'attaccante del Manchester City si scaglia contro il numero 10 dell'Atalanta.

2 ore fa

L'intervento del Papu Gomez su Lucas Biglia nel primo tempo di Atalanta-Milan fa ancora discutere. Un fallo che ha costretto il centrocampista argentino, reduce dalla frattura di due vertebre lombari, a lasciare il posto a Montolivo all'intervallo. In settimana il numero 10 dell'Atalanta si è detto dispiaciuto e ha spiegato come non fosse assolutamente sua intenzione far del male al connazionale.

Ieri è tornato sull'episodio un altro argentino, Sergio Aguero, attaccante del Manchester City che sta recuperando da un problema al ginocchio per cui è stato anche sottoposto a un intervento in artroscopia lo scorso 17 aprile. Ai microfoni di Estudi Futbol, il Kun si è schierato apertamente con l'ex Lazio.

"Nei panni di Biglia - ha detto Aguero - mi sarei infuriato e lo avrei aspettato nel tunnel. Gli avrei chiesto spiegazioni, stringendolo, per capire se l'avesse fatto per far male o meno". La replica di Gomez non si è fatta attendere:

Basta, sono stanco di chi continua a gettare fango su di me. Chi crede che volessi far male lo dica senza giri di parole, dica che l'ho fatto perché non sono stato inserito tra i convocati per il Mondiale. Se qualcuno pensa una cosa simile, pensa una falsità assoluta. Sono stufo di parlare di questo episodio, quando gioco non guardo in faccia nessuno e non penso alla nazionalità dell'avversario. Non commento le parole di Aguero, capisco invece la rabbia di Biglia che era appena rientrato da un infortunio