Il portoghese parla prima della sfida fra Manchester United e Chelsea, chiudendo la polemica col tecnico del Blues: "Ci siamo stretti la mano, è tutto ok".

59 minuti fa di Daniele Minuti

Il momento è arrivato: domani sera toccherà a Manchester United e Chelsea giocarsi uno dei trofei più ambiti d'Inghilterra, l'FA Cup. Le squadre allenate da José Mourinho e Antonio Conte si sfideranno sul campo del Wembley Stadium con calcio d'inizio fissato per le 18:15.

La sfida fra le due squadre è anche il confronto fra i due allenatori, che negli ultimi 2 anni sono stati spesso protagonisti di polemiche e duelli verbali che il più delle volte hanno raggiunto dei toni decisamente accesi.

Oggi però Mourinho non vuole più sentir parlare di queste cose e i suoi pensieri sono tutti quanti per la partita di domani sera anche per aggiungere alla sua personale bacheca l'FA Cup, uno dei pochi trofei che non ha ancora vinto in carriera.

FA Cup, Mourinho: "Io e Conte ci siamo chiariti"

Mourinho ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Wembley e subito è arrivata la domanda riguardante il suo rapporto con Antonio Conte. Lo Special One ha subito voluto zittire qualsiasi polemica.

Prima della partita di campionato ci siamo stretti la mano e dopo abbiamo parlato: ci siamo chiariti, adesso è tutto ok. Eravamo stufi di quella brutta atmosfera.

Quest'anno l'annata del Manchester United è stata caratterizzata da alti e bassi, un secondo posto dietro il City in campionato a cui però va aggiunta la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Siviglia. Il portoghese però non vuole che si riduca tutto alla partita di domani.

Sicuramente vincere domani cambierà i giudizi degli altri sulla nostra stagione, ma io non posso tirare conclusioni in base ad una sola partita.

In ultimo Mourinho ha parlato della bella iniziativa della federazione in ricordo di Ray Wilkins, scomparso poco più di un mese fa. Sua moglie Jackie consegnerà la coppa alla squadra vincitrice della finale.

Penso sia un gesto bellissimo: Wilkins è amatissimo sia al Manchester United che al Chelsea, gli avrebbe sicuramente fatto piacere essere ricordato così.

L'attesissima finale di FA Cup fra Manchester United e Chelsea sarà trasmessa in diretta su Fox Sports, canale 204 di Sky. Calcio d'inizio previsto per le 18:15.