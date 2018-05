La partita fra Inter e i biancocelesti sarà anche la sfida fra i due migliori bomber di questo campionato: l'argentino è a una rete di distanza dal laziale.

0 condivisioni

un'ora fa

Il posticipo dell'ultima giornata di campionato sarà la partita che ci dirà finalmente quale sarà la quarta squadra della Serie A a qualificarsi per la prossima Champions League. Ma oltre a questo, da Lazio-Inter uscirà anche il giocatore che vincerà la classifica marcatori Serie A.

All'Olimpico infatti si sfideranno Ciro Immobile, attualmente in testa alla classifica marcatori Serie A con 29 reti, e Mauro Icardi che insegue il centravanti biancoceleste a soltanto una rete di distanza. Per entrambi sarebbe il secondo titolo di capocannoniere in carriera.

Classifica marcatori Serie A

Ecco la classifica marcatori Serie A in attesa dei risultati della 38esima e ultima giornata di campionato.