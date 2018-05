I bianconeri lavorano incessantemente per puntellare anche la difesa, con il duo dei Colchoneros che rappresenta un obiettivo concreto.

2 condivisioni

30 minuti fa di Massimiliano Rincione

La Juventus vaglia i possibili rinforzi. I bianconeri, che nella prossima sessione di calciomercato dovranno intervenire pesantemente per puntellare una rosa che perderà tanti pezzi, studiano le candidature in vista dell'estate. Priorità al centrocampo, vero e proprio anello debole dell'undici di quest'anno a causa della mancanza di equilibrio tra fisicità e tecnica. Preso Emre Can - dovrebbe mancare solo l'ufficialità -, i Campioni d'Italia valutano la pista Ramsey: il gallese, faro del centrocampo dell'Arsenal, continua ad ascoltare le sirene provenienti da Manchester United e Chelsea.

La Juventus, secondo quanto riferito dal Sun, resta alla finestra in attesa di capire se ci saranno risvolti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Ramsey, in scadenza coi Gunners a giugno 2019. Qualora persistesse l'attuale fase di stallo, i londinesi potrebbero decidere di lasciarlo partire per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Bianconeri che valutano anche la pista Kovacic, con il croato che lascerà sicuramente il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato. Il regista, però, parrebbe più vicino ad un ritorno all'Inter, dove avrebbe anche più chance di giocare titolare. Sul capitolo legato alla difesa, con Perin sempre più vicino, si continua invece a trattare incessantemente Matteo Darmian.

L'ex Palermo e Torino è ormai l'obiettivo primario per la fascia destra, con José Mourinho che sarebbe pronto a liberarlo. Fascia mancina che sarà anch'essa oggetto di movimenti, con la partenza di Asamoah che ha fatto posto a Spinazzola. L'esterno dell'Atalanta, tuttavia, ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare tutta la preparazione estiva, ragion per cui i piemontesi sarebbero pronti a valutare con Jorge Mendes il possibile arrivo di Filipe Luis dall'Atletico Madrid. Sempre da casa Colchonera potrebbe arrivare il difensore internazionale tanto ventilato, con Diego Godin che valuterebbe anche l'avventura italiana a dispetto del ritorno in Sudamerica, con il Boca Juniors che continua a pressarlo.

Vota anche tu! Calciomercato Juventus: giusto puntare su un usato sicuro con Godin e Filipe Luis? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Calciomercato Juventus: giusto puntare su un usato sicuro con Godin e Filipe Luis? Condividi



Calciomercato Juventus: gli outsider per le fasce

Juventus che non valuta i soli Filipe Luis e Darmian per le corsie esterne, con l'accoppiata Marotta-Paratici che guarda anche a diverse candidature alternative sul calciomercato. Detto della già citata pista legata ad Arias del PSV - con il colombiano sprovvisto però di passaporto comunitario -, nelle ultime ore sembrerebbero farsi largo anche le ipotesi Digne e Bernat. I due terzini, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbero desiderosi di rimettersi in gioco dopo mesi e mesi di continue panchine, con la società bianconera che potrebbe anche vagliare i loro profili in alternativa ai nomi sopracitati.