Il Wolfsburg fa un grande passo verso la permanenza in Bundesliga. Nell'andata dello spareggio salvezza contro il Kiel, i Lupi si impongono 3-1 alla Volkswagen-Arena grazie alle reti di Origi (13'), Brekalo (40') e Malli (56'). Al 34' il momentaneo pareggio ospite firmato da Schindler che fa impazzire i tifosi della squadra campione di Germania nel 1912 mai salita però in Bundesliga. Lunedì alle 20.30 ci sarà la gara di ritorno, sempre su Fox Sports, canale 204 di Sky.

