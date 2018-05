Il ct Jorge Sampaoli esclude l'attaccante dell'Inter dai convocati per Russia 2018: il giocatore sarà avvertito prima del match contro la Lazio.

49 minuti fa

No, Mauro Icardi non volerà in Russia per disputare i Mondiali con l'Argentina. Lo ha deciso il commissario tecnico Jorge Sampaoli, che avviserà l'attaccante dell'Inter poco prima del match contro la Lazio che vale l'accesso alla Champions League.

Icardi, 28 gol in 33 presenze in Serie A, era stato pre-convocato dall'ex allenatore del Siviglia e sperava quindi di partecipare alla kermesse iridata con la maglia albiceleste. Il suo sogno però è destinato a infrangersi nelle prossime ore, quando invece i due attaccanti della Juventus Higuain e Dybala verranno confermati tra i prescelti insieme all'altro "italiano", Federico Fazio della Roma.

Ancora in dubbio il secondo giallorosso Perotti, mentre ci sarà Sergio Aguero che ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e si sta già allenando al centro tecnico federale dell'Argentina insieme ad altri calciatori sicuri di giocare il Mondiale: si tratta, Mascherano, Lanzini, Tagliafico e Salvio.