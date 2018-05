Biancocelesti favoriti, ma il marcatore più probabile è Icardi. Interessante la quota per un gol di De Vrij (9,00). Over 2,5 e Goal favoriti sui loro opposti. Lo 0-0 è dato a 14.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Tutto o niente, dentro o fuori. Lazio e Inter, nell'ultima giornata di Serie A, si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Solo una delle due potrà partecipare alla massima competizione europea l'anno prossimo. E si giocano le proprie carte una di fronte all'altra. Quella dell'Olimpico sarà una vera e propria battaglia. Analizziamo insieme tutte le quote.

Lo stadio sarà tutto esaurito. La Lazio ha due risultati su tre e gioca in casa, ma fra i biancocelesti ci sono diverse assenze. L'Inter invece è al gran completo e dopo aver perso contro il Sassuolo sembrava destinata all'estromissione dalla Champions League. Con il pareggio della Lazio a Crotone però i nerazzurri hanno un'ultima possibilità.

I bookmakers sono leggermente sbilanciati in favore della Lazio, ma la vittoria dell'Inter non paga tantissimo. Segno dell'equilibrio che regnerà domenica sera. Anche nella gara d'andata, d'altronde, le due squadre pareggiarono per 0-0, ma avrebbe potuto vincere entrambe.

I pronostici di Lazio-Inter: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Secondo i bookmakers la Lazio è leggermente favorita sull'Inter. Più staccato il pareggio in una partita nella quale per i padroni di casa l'X sarebbe particolarmente pericoloso (ci sarebbe il rischio di veder sfumare tutto all'ultimo con un gol dei nerazzurri) mentre per gli ospiti sarebbe un risultato negativo. Entrambe le squadre quindi probabilmente proveranno a vincerla. La quota migliore per la Lazio la offre William Hill, che offre l'1 a 2,50. Su Bet365 la vittoria dell'Inter si trova a 2,90. Il pareggio è in lavagna a 3,60 su William Hill.

Goal-No Goal

Per arrivare in Champions League l'Inter deve segnare almeno un gol. La Lazio ha invece il miglior attacco del campionato con ben 87 reti all'attivo. Non un caso quindi se secondo i bookmakers sia probabile che entrambe le squadre segnino almeno un gol. Bet365 offre il goal a 1,50. Il no goal si trova invece a 2,60 su Unibet.

Under/Over 2,5

Le agenzie di scommesse prevedono una partita ricca di gol. Anche l'Over 2,5 è nettamente favorito rispetto all'Under 2,5. Su Starvegas l'Over 2,5 (quindi almeno 3 gol segnati nella partita) è offerto a 1,63. Al tempo stesso è possibile puntare sull'Under 2,5 a 2,35.

Risultato esatto

Come detto la partita sarà particolarmente equilibrata. Proprio per questo secondo la Snai il risultato più probabile è l'1-1 (quotato a 7). Il 2-1 in favore della Lazio è offerto a 9,75, mentre lo 0-0 si trova a 14. Il risultato più probabile in favore dell'Inter è l'1-2, proposto a 10 volte la quota giocata.

Marcatori

Interessanti anche le quote relative ai marcatori. Un gol di Icardi è quotato a 2. Poco più alta la quota per una rete di Immobile (2,25). Il gol di Candreva (rimasto a secco per tutto il campionato) è dato a 4. Interessante la quota per una rete di De Vrij (9), se a segnare sarà Milinkovic la quota è di 3,75.