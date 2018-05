WRC, dove vedere il Rally di Portogallo in TV e streaming

Ecco tutti gli orari e gli appuntamenti del mondiale WRC in programma nel weekend .

Nel weekend il mondiale Rally WRC 2018 sbarca in Europa. La sesta tappa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, e Sky Sport Plus (canale 205) a partire da venerdì 18 maggio.

Il “52° Rally de Portugal” prevede 358,19 km cronometrati suddivisi in 20 speciali che rispecchiano lo schema delle ultime tre edizioni.

La Power Stage in diretta domenica 20 maggio alle 13 su Sky Sport Plus.

Rally di Portogallo: gli appuntamenti con il WRC in TV e streaming

Dopo le prime cinque gare il campione del mondo in carica Sébastien Ogier è ancora in testa alla classifica, nonostante il quarto posto conquistato nell'ultimo Rally d'Argentina. A trionfare nella quinta tappa è stato infatti l'estone Ott Tanak.

Ecco il programma completo in TV del Rally di Portogallo, visibile anche in streaming con SkyGo per gli abbonati Sky.

Giovedì 17 maggio 2018

20:00 - PS1 Lousada (3,36 km)

Venerdì 18 maggio 2018

10:15 - PS2 Viana do Castelo (26,73 km)

11:10 - PS3 Caminha (18,11 km)

11:50 - PS4 Ponte de Lima (27,54 km)

16:25 - PS5 Viana do Castelo 2

17:20 - PS6 Caminha 2

18:00 - PS7 Ponte de Lima 2

20:00 - PS8 Porto Street Stage (1,85 km)

20:30 - PS9 Porto Street Stage 2

Sabato 19 maggio 2018

10:00 - PS10 Vieira do Minho (17,38 km)

10:45 - PS11 Cabeceiras de Basto (22,22 km)

12:00 - PS12 Amarante (37,60 km)

16:00 - PS13 Vieira do Minho 2 (diretta TV su Fox Sports, canale 204)

16:45 - PS14 Cabeceiras de Basto 2

18:00 - PS15 Amarante 2

Domenica 20 maggio 2018