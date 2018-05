Pubblicate le designazioni per la 19^ giornata del girone di ritorno.

Sabato 19 e domenica 20 maggio va di scena l'ultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha diramato le designazioni ufficiali degli arbitri per la 38^ giornata: la scelta del fischietto più atteso è sicuramente quella che riguarda la partita Lazio-Inter. L'arbitro della sfida di domenica sera a Roma sarà Gianluca Rocchi, 44 anni, coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Di Fiore. Il quarto uomo sarà Guida, al Var Irrati e Vuoto.

Serie A, ecco gli arbitri della 38^ giornata

L'ultima giornata di campionato parte sabato 19 maggio alle ore 15 e vede scendere in campo i neo-campioni della Juventus che sfideranno il Verona. La sfida è affidata a Pinzani. La 38^ giornata riprende poi domenica 20 alle ore 15 con la sfida Genoa-Torino, arbitrata da Illuzzi. Alle 18 c'è Massa per Cagliari-Atalanta, Pasqua per Chievo-Benevento, Fabbri per Milan-Fiorentina, Banti per Napoli-Crotone, Di Bello per Spal-Sampdoria e Gavillucci per Udinese-Bologna. Domenica sera alle 20.45 in contemporanea con la sfida dell'Olimpico si gioca anche Sassuolo-Roma affidata a Abbattista.

JUVENTUS-VERONA, sabato 19 maggio ore 15

PINZANI

CITRO – COLELLA

IV: DI PAOLO

VAR: NASCA

AVAR: LIBERTI

GENOA-TORINO, domenica 20 maggio ore 15

ILLUZZI

SCARPA – LUCIANO

IV: DI MARTINO

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI IORIO

CAGLIARI-ATALANTA, domenica 20 maggio ore 18

MASSA

PASSERI – ALASSIO

IV: TAGLIAVENTO

VAR: DAMATO

AVAR: VIVENZI

CHIEVO-BENEVENTO, domenica 20 maggio ore 18

PASQUA

ZAPPATORE – LO CICERO

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

MILAN-FIORENTINA, domenica 20 maggio ore 18

FABBRI

DOBOSZ – GIALLATINI

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI

NAPOLI-CROTONE, domenica 20 maggio ore 18

BANTI

MELI – BOTTEGONI

IV: ABISSO

VAR: CALVARESE

AVAR: VALERIANI

SPAL-SAMPDORIA, domenica 20 maggio ore 18

DI BELLO

TONOLINI – LA ROCCA

IV: ROS

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO

LAZIO-INTER, domenica 20 maggio ore 20.45

ROCCHI

DI LIBERATORE – DI FIORE

IV: GUIDA

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO

SASSUOLO-ROMA, domenica 20 maggio ore 20.45