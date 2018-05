L’ultimo giornale di oggi è il portoghese la Bola, che si concentra sul difficilissimo momento dello Sporting Lisbona: dopo i problemi in società e l’aggressione a staff e squadra, ieri è stato arrestato Andrés Geraldes , ds del club.

Anche su Sport viene esaltata la vittoria dell'Atletico Madrid, con grande attenzione ad Antoine Griezmann , autore della doppietta decisiva e da tempo il grande obiettivo di calciomercato estivo per il Barcellona.

Anche As si concentra sulla finale di Europa League, stavolta celebrando la squadra vincitrice: a trionfare è stato l’Atletico Madrid allenato dal Cholo Simeone con un netto 3-0 rifilato all'Olympique Marsiglia.

È il calciomercato l'argomento principale dell'apertura di Tuttosport, che dà spazio alle indiscrezioni sulle due squadre torinesi: la Juventus vuole fare una rivoluzione in estate, mentre il Torino ha nel mirino Defrel.

Il Corriere dello Sport apre su Maurizio Sarri, che ieri ha avuto un lungo incontro con il presidente del Napoli De Laurentiis per capire il proprio futuro. Il tecnico sembra intenzionato a restare, con un rinnovo contrattuale che gli garantirebbe un ingaggio da 4 milioni all'anno.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata a Gianluigi Buffon : il capitano della Juventus oggi parlerà in conferenza stampa e probabilmente annuncerà il suo addio. C'è da capire se il portiere si ritirerà o continuerà a giocare.

