Mondiali 2018, i 23 convocati della Francia: non c'è Payet

Didier Deschamps ha fatto le sue scelte

49 minuti fa

Mondiali 2018: Didier Deschamps ha comunicato la lista dei 23 giocatori che rappresenteranno la Francia in Russia. Come prevedibile non ci sarà l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema, così come non partirà Dimitri Payet, infortunatosi durante la finale di Europa League tra Marsiglia e Atletico. Il CT francese ha comunicato anche i nomi dei sostituti.

Ecco gli impegni della nazionale francese in programma prima dell'esordio ai Mondiali 2018

28 maggio, Saint-Denis: Francia vs Irlanda del Nord

1 giugno, Nizza: Francia vs Italia

9 giugno, Lione: Francia vs Stati Uniti

Mondiali 2018, Francia: ecco la lista dei 23 giocatori convocati

Portieri - Areola, Lloris, Mandanda

- Areola, Lloris, Mandanda Difensori - Lucas Hernández, Kimpembe, Mendy, Pavard, Rami, Sidibe, Umtiti, Varane

- Lucas Hernández, Kimpembe, Mendy, Pavard, Rami, Sidibe, Umtiti, Varane Centrocampisti - Kanté, Matuidi, N'Zonzi, Pogba, Tolisso

- Kanté, Matuidi, N'Zonzi, Pogba, Tolisso Attaccanti - Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé Thauvin.

Gli 11 sostituti scelti da Deschamps: Ben Yedder, Coman, Costil, Debuchy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sakho, Sissoko, Zouma.