Sabato Manchester United e Chelsea giocheranno con un pallone speciale, con scritti i nomi di molti dei giocatori andati a segno in questa edizione del torneo.

33 minuti fa di Daniele Minuti

Non c'è dubbio che per i tifosi inglesi l'FA Cup sia una competizione speciale. L'imprevedibilità, l'atmosfera e la longevità che caratterizzano questo torneo, arrivato quest'anno alla sua 137esima edizione, sono semplicemente inimitabili.

Sabato 19 maggio si giocherà la finale per assegnare la coppa per il 2018 e a sfidarsi nello storico Wembley Stadium saranno due colossi d'Inghilterra come il Manchester United di Mourinho e il Chelsea allenato da Antonio Conte.

Una partita che profuma di grande calcio, ma oltre alle 22 stelle che partiranno dal primo minuto sul prato di Londra, sul campo ci saranno molti giocatori anche meno conosciuti. Per la precisione, saranno sul pallone.

FA Cup, sul pallone della finale ci saranno scritti 137 nomi

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Football Association ha annunciato l'iniziativa "Ball for All": sul pallone che verrà utilizzato per la finale di FA Cup ci saranno scritti infatti i nomi di 137 dei marcatori di questa edizione del torneo.

L'obiettivo della federazione è stato quello di includere giocatori che hanno segnato in tutti quanti i turni, partendo dai preliminari fino ad arrivare alle semifinali e per la precisione partendo da Liam Pullen del Chipping Sodbury Town, il primo ad andare in rete nella stagione 2017/2018, fino a Willian e Sanchez che hanno portato le loro squadre fino alla finale di Wembley.

Inoltre tutti i 137 giocatori riceveranno il pallone in regalo e uno di questi nomi è Jack Hopkins, centrocampista del Phoenix Sports che ad agosto ha segnato una tripletta nel turno preliminare contro lo Steyning Town, partita vinta dalla sua squadra con un netto 5-0.

Avere il mio nome su quel pallone sarà il momento migliore della mia carriera. Appena me lo consegneranno, lo metterò sul mio caminetto

L'ennesima storia fantastica regalataci dall'FA Cup e l'ennesima ragione per seguire la finale di sabato 19 maggio che sarà trasmessa in diretta su Fox Sports, canale 204 di Sky. Calcio d'inizio fissato per le 18:15.